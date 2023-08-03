Matthew Mathur
Senior Security Researcher, Fastly
Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung
CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch.
KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report
Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten.
CVE-2025-29927: Autorisierungsumgehung in Next.js
Aufgrund einer kritischen Schwachstelle in Next.js (CVE-2025-29927) können Angreifer die Autorisierung umgehen. Schützen Sie jetzt Ihre Anwendungen.
Aktive Ausnutzung nicht authentifizierter gespeicherter XSS-Schwachstellen in WordPress Plugins
Wir haben aktive Exploit-Versuche beobachtet, die auf drei hochgefährliche CVEs abzielen: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 und CVE-2023-40000.
CVE-2023-30534: Unsichere Deserialisierung in Cacti Versionen älter als 1.2.25
Wir haben zwei Fälle von unsicherer Deserialisierung in Cacti Versionen älter als 1.2.25 entdeckt, die unter CVE-2023-30534 geführt werden.
Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen
Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da