Maurice Wilkins leitet die Abteilung Global Diversity and Inclusion bei Fastly, wo er das erste umfassende Modell des Unternehmens für Inklusion und Mitarbeiterengagement aufbaut. Vor seiner Zeit bei Fastly war Maurice Manager of Diversity, Equity and Inclusion bei der Chan Zuckerberg Initiative (CZI). Maurice begann seine Karriere im Bildungs- und Non-Profit-Bereich, wo er sich hauptsächlich auf Jugend- und Jugendstrafprogramme konzentrierte. Derzeit ist er im Vorstand von LearnServe International, einer innovativen Non-Profit-Organisation, die die nächste Generation von Führungskräften und Unternehmern mit sozialem Einfluss fördert. Maurice glaubt, dass es in seiner persönlichen Verantwortung liegt, einen Tisch zu erschaffen, der groß genug ist, damit jeder daran sitzen kann und seine Stimme gehört wird.

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