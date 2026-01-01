Medhi ist Gründer und CEO von Catchpoint, der am schnellsten wachsenden Web-Performance-Monitoring-Lösung. Die Vision von Catchpoint ist es, die besten IT-Analysen und IT-Daten bereitzustellen, um Unternehmen dabei zu helfen, die Performance für ihre Endnutzer zu verbessern und gleichzeitig deren Infrastruktur und Anbieter im Auge zu behalten. Vor Catchpoint war Medhi mehr als 10 Jahre bei DoubleClick und Google, wo er für die Servicequalität verantwortlich war. Er kaufte, baute, implementierte und nutzte verschiedene interne und externe Überwachungslösungen, um ein Auge auf die DART-Infrastruktur zu haben, die täglich Milliarden von Transaktionen mit tausenden von Servern, Routern und verschiedenen anderen Web-Performance-Systemen ausführt.

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