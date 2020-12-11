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Michael Sabbota
Sr. Security Solutions Architect
Als Senior Solutions Security Manager liegt Mikes Schwerpunkt bei Fastly auf den Sicherheitsstrategien der Kunden, um Risiken zu reduzieren und gleichzeitig performante Anwendungen zu liefern. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Informationssicherheit mit und war in den Bereichen Sicherheitsarchitektur, Engineering und in Führungspositionen bei Arbor Networks, Liberty Mutual und ADP tätig. In seiner Freizeit kann man Mike beim Eishockey spielen finden. Es sei denn, es ist September, dann fährt er auf seine jährliche Pilgerreise zum Oktoberfest in München.
Der Umfang von DDoS-Angriffen nimmt zu, aber auch die Reaktionen darauf
Der Umfang von DDoS-Angriffen hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, die Reaktionen der Branche auf solche Angriffe aber auch. In diesem Blogpost werfen wir einen Blick darauf, was Branchenverbände und ein modernes CDN tun können, um Ihren Traffic zu schützen.