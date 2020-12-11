Als Senior Solutions Security Manager liegt Mikes Schwerpunkt bei Fastly auf den Sicherheitsstrategien der Kunden, um Risiken zu reduzieren und gleichzeitig performante Anwendungen zu liefern. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Informationssicherheit mit und war in den Bereichen Sicherheitsarchitektur, Engineering und in Führungspositionen bei Arbor Networks, Liberty Mutual und ADP tätig. In seiner Freizeit kann man Mike beim Eishockey spielen finden. Es sei denn, es ist September, dann fährt er auf seine jährliche Pilgerreise zum Oktoberfest in München.

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