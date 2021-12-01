Zwei wichtige Trends für 2022/2023 und die Zukunft Ihres Sicherheitsteams Mike Johnson Mit der Pandemie im Jahr 2020 hat sich die Welt verändert. Unternehmen wussten nicht, wie sich dies auf die Zukunft auswirken würde. Sicherheitsexperten fragten sich, ob ihre langjährigen Geschäftsansätze, Prozesse und Tools den durch die Pandemie ausgelösten Veränderungen standhalten würden. 11. August 2022

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs im Zuge der Invasion der Ukraine Mike Johnson, Kim Ogletree Angesichts der sich weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine überwacht das Fastly Team aktiv den Zustand, die Verfügbarkeit und die Performance unseres Edge-Cloud-Netzwerks und bleibt in engem Kontakt mit unseren Kunden. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass unser Netzwerk und unsere Produkte stabil und sicher sind und ihre Performance und uneingeschränkte Verfügbarkeit weiterhin gegeben sind. 01. März 2022