Nick Rockwell ist Executive Vice President of Strategy and Operations bei Fastly und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und Informationssicherheit bei führenden Medienunternehmen. Zuvor war er als Chief Technology Officer bei The New York Times tätig, wo er die digitale Transformation des Unternehmens durch eine massive Umstrukturierung der Website und anderer Produktangebote leitete.

Bio anzeigen