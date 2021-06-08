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Nick Rockwell
EVP, Strategy and Operations, Fastly
Nick Rockwell ist Executive Vice President of Strategy and Operations bei Fastly und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und Informationssicherheit bei führenden Medienunternehmen. Zuvor war er als Chief Technology Officer bei The New York Times tätig, wo er die digitale Transformation des Unternehmens durch eine massive Umstrukturierung der Website und anderer Produktangebote leitete.
Zusammenfassung des Ausfalls vom 8. Juni
Aufgrund eines unentdeckten Softwarefehlers, der am 8. Juni durch eine gültige Konfigurationsänderung eines Kunden ausgelöst wurde, kam es zu einem weltweiten Ausfall. Hier die Ereignisse und die von uns ergriffenen Maßnahmen im Überblick.