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Orlando Barrera II
Senior Security Technical Account Manager, Fastly
Orlando Barrera II ist Senior Security Technical Account Manager bei Fastly (Signal Sciences). Er ist seit mehreren Jahren in der Sicherheits-Community in Austin (Texas) aktiv, hat CVEs veröffentlicht und Vorträge auf Veranstaltungen wie B-Sides, RSS, LASCON und HouSecCon gehalten. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Computer Science von der Texas State University.
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