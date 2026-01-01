Paddy Bear ist Managing Director von Fastly in Großbritannien und leitet die Geschäfte des Unternehmens im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika. Paddy hat einen umfangreichen Hintergrund im Aufbau und der Leitung von Projektbereitstellungsteams bei großen E-Commerce-Integrationsprojekten und hat außerdem viele Jahre damit verbracht, hochperformante Echtzeit-Finanzsysteme für die Wall Street zu entwickeln, darunter FIX-Messaging-Plattformen, eine algorithmische Handels-Engine und Abstimmungs- und Matching-Systeme.

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