Paolo Alvarado ist Senior Manager of Technical Operations bei Fastly. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Content-Delivery-Netzwerken, sowohl im Kundenkontakt als auch hinter den Kulissen. Paolo kam ursprünglich zu Fastly, um den Fastly Standort Tokio mit aufzubauen, ehe er dann in den Bereich Network Operations wechselte. Derzeit leitet er ein kompetentes Team von Network and System Operation Engineers, die beim Aufbau und Betrieb des umfangreichen Netzwerks assistieren.

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