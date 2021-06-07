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Pat Hickey
Principal Software Engineer, Fastly
Pat Hickey ist leitender Software-Ingenieur im Isolationteam von Fastly. Zuvor hat er an Betriebssystemen und Compilern für sicherheitskritische Systeme gearbeitet.
Wie wir Cranelift auf Herz und Nieren prüfen, um in Compute sicheres Sandboxing zu bieten
Neben der Bytecode Alliance hat auch das WebAssembly Team von Fastly eine gründliche Sicherheitsbewertung von Cranelift durchgeführt, dem Open-Source-Code-Generator der nächsten Generation, der in WebAssembly für Sandbox-Sicherheit sorgt.