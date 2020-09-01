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Patrick Hamann
Principal Software Engineer, Fastly
Als leitender Software Engineer im Büro des CTO von Fastly trägt Patrick unter anderem dazu bei, ein schnelleres Web für alle zu schaffen. Bevor er zu Fastly kam, hat er einige der weltweit größten Medien-Websites mitgestaltet, darunter The Guardian und die Financial Times . Wenn er nicht gerade Vorträge hält oder über Performance räsoniert, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie, entdeckt neue Orte und neue Speisen.
Implementierung des Network Error Logging mit Compute
Wir haben mit Fastly Insights mit Network Error Logging experimentiert und festgestellt, dass die Verarbeitung der NEL-Berichte ein toller Anwendungsfall für Compute ist. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf unseren ersten Versuch, eine NEL-Reporting-Pipeline aufzubauen, und diskutieren, wo es Optimierungspotenzial gab, wie Compute diese Probleme löst und gleichzeitig Performance- und Sicherheitsverbesserungen einführt.