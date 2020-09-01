Als leitender Software Engineer im Büro des CTO von Fastly trägt Patrick unter anderem dazu bei, ein schnelleres Web für alle zu schaffen. Bevor er zu Fastly kam, hat er einige der weltweit größten Medien-Websites mitgestaltet, darunter The Guardian und die Financial Times . Wenn er nicht gerade Vorträge hält oder über Performance räsoniert, verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie, entdeckt neue Orte und neue Speisen.

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