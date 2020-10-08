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Patrick McManus
Distinguished Engineer, Fastly
Patrick McManus ist ein „Fastly Distinguished Engineer“, Hauptmitwirkender des Firefox Networking-Stacks, stellvertretender Vorsitzender der IETF Dispatch Working Group und Mitautor von mehreren Internet-Standards, darunter „DNS over HTTPS“. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung beim Zusammenführen von Anwendungen, Netzwerken und Personen zu interoperablen Lösungen. Neben seiner Zusammenarbeit mit Fastly leistete Patrick zuvor Beiträge zu Mozilla, IBM, Datapower, AppliedTheory und NYSERNet.
Was Sie von Side-Channel-Angriffen lernen können
Die größte Kategorie schwer vorhersehbarer Schwachstellen bei der Gestaltung von Sicherheitslösungen bilden Side-Channel-Angriffe. In diesem Blogpost beschäftigen wir uns mit einigen der grundlegenderen und ausgefalleneren Side-Channel-Angriffe, die das Sicherheitsbewusstsein im Laufe der Jahre geprägt haben.