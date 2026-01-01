Paul Luongo ist Chief Legal and Trust Officer bei Fastly. Vorher war er Vice President und Assistant General Counsel bei salesforce.com, nachdem er als Senior Attorney bei der Intel Corporation gearbeitet hatte. Paul begann seine Karriere als Jurist bei Cooley Godward LLP und hat einen Juris Doctor von der University of Michigan Law School, einen MPP-Abschluss von der University of Michigan School of Public Policy und einen BA von der University of Pennsylvania.

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