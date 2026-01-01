Als Chief People Officer von Fastly ist Puja Jaspal für alle Aspekte des Personalwesens zuständig, einschließlich globaler Strategie, Mitarbeitererlebnis, Aus- und Weiterbildung, Personalgewinnung, Unternehmensentwicklung, Vergütung und Sozialleistungen sowie Diversity, Equality und Inclusion. Sie gehört zu den 100 einflussreichsten Frauen in der Region San Francisco Bay und war, bevor sie zu Fastly kam, Senior Vice President People & Communities bei Cisco, wo sie die Personalentwicklung mitgestaltete. Während ihrer Zeit bei Cisco leitete Puja Jaspal das Team für Personalstrategie, das die Umstrukturierung des Unternehmens in den Bereichen Engineering und Corporate Functions vorantrieb und mehr als 40.000 Mitarbeiter und Auftragnehmer weltweit vertrat. Sie verfolgt das visionäre Ziel der Bildung integrativer Teams, die Innovationen beschleunigen, ist bekannt dafür, den Wandel voranzutreiben, und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in B2C- und B2B-Unternehmen. Vor ihrer Zeit bei Cisco war Puja Jaspal als SVP Global Talent and Global Technology HR bei Visa tätig und hatte mehrere leitende Positionen im HR-Bereich bei Google inne, darunter die Leitung des Ressorts HR Business Partner for Product Management and des Geschäftsbereichs Chrome & Apps.

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