Raul Landa ist ein zurückgewonnener Ex-Akademiker, der Internet-Messungen, Analysen und Modellierung nutzt, um Software zu entwerfen und zu erstellen, die unsere Cache-Flotte intelligenter, anpassungsfähiger und selbstoptimierend macht. Vor seiner Zeit bei Fastly erstellte er automatische Vorhersage- und Kapazitätsplanungssoftware, verwendete Wavelets, um fraktale Muster im Videoverkehr zu zerlegen, und missbrauchte Spieltheorie und Mikroökonomie, um zu versuchen, anreizkompatible Peer-to-Peer-Netzwerke zu entwerfen. Er beschäftigt sich immer noch mit Mathe, benutzt aber nicht mehr Java oder Matlab. Fortschritt.

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