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Rob Bushell
Principal Product Manager
Rob Bushell ist Staff Product Manager im Network Services Team von Fastly, wo er sich mit netzwerkbezogenen Produkten beschäftigt. Bevor er zu Fastly kam, arbeitete er im Bereich Network Analytics und Operations für Oracle Cloud, Dyn und Renesys.
Fastly forciert die weltweite Einführung der RPKI, um das Routing im Internet sicherer zu machen
Fastly unterstützt und beteiligt sich aktiv an der IETF und treibt die Entwicklung von Netzwerksicherheitsstandards voran. Erfahren Sie, wie wir die Routing-Sicherheit erhöhen und die Branchenstandards für ein sichereres Internet verbessern.