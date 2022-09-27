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Robert Gibson
Security Product Management, Fastly
Rob leitet das Fastly Secure Web Apps and APIs Team, wo er für das Produktmanagement der Next-Gen WAF, der Bot-Mitigation und der API-Sicherheitsprodukte verantwortlich ist. Er kam durch die Übernahme von Signal Sciences zu Fastly, wo er unter anderem am Launch von Advanced Rate Limiting beteiligt war. Davor war er im Bereich Cybersecurity bei der Symantec Corporation tätig, wo er am Identity and Access Management (IAM) mitarbeitete.
Private Access Tokens und die Zukunft der Betrugsbekämpfung
Erfahren Sie, wie das neue Autorisierungsprotokoll „Private Access Tokens“ den Kampf von DevOps-Teams und Sicherheitsexperten gegen betrügerische Aktivitäten verändert: