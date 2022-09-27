Rob leitet das Fastly Secure Web Apps and APIs Team, wo er für das Produktmanagement der Next-Gen WAF, der Bot-Mitigation und der API-Sicherheitsprodukte verantwortlich ist. Er kam durch die Übernahme von Signal Sciences zu Fastly, wo er unter anderem am Launch von Advanced Rate Limiting beteiligt war. Davor war er im Bereich Cybersecurity bei der Symantec Corporation tätig, wo er am Identity and Access Management (IAM) mitarbeitete.

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