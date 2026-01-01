Als VP of TechOps bei Fastly führt Ryan ein über die ganze Welt verteiltes Team von Entwicklern und operativen Führungskräften an, die unser ständig wachsendes Netzwerk, unsere Flotte und unseren Kundenstamm unterstützen. In seiner Freizeit kann man ihn dabei ertappen, wie er alles tut, um seine Mutter zu ärgern, unter anderem Tattoos sammeln und Motorrad fahren. Ryans Vollzeitmanager ist seine französische Bulldogge Muchacho, die gleichzeitig auch das Teilzeitmaskottchen von Fastly ist.

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