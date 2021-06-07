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Sandra Escandor-O’Keefe
Senior Security Engineer, Fastly
Als Offensive Security Engineer bei Fastly führt Sandra Escandor-O’Keefe Sicherheitsüberprüfungen für die Kerninfrastruktur durch, recherchiert Sicherheitsschwachstellen und analysiert das Netzwerkdesign, um sicherzustellen, dass Fastly den größten Online-Plattformen der Welt eine sichere Edge bietet. In Zusammenarbeit mit der University of California in Davis entwickelte und präsentierte sie außerdem den Coursera Kurs „Identifying Security Vulnerabilities“ zur Identifizierung von Sicherheitsschwachstellen. Bevor sie zu Fastly kam, war sie Softwareentwicklerin auf Systemebene. Sie hat einen Bachelor of Engineering in Electrical and Biomedical Engineering von der McMaster University.
Inside Fastly: Ein Blick auf unseren Prozess zur Behebung von Sicherheitslücken
In diesem Blogpost möchten wir Ihnen einen Einblick in die Arbeit unseres Entwicklerteams bei der Behebung von Sicherheitslücken geben. Wir möchten Ihnen zeigen, wie es uns gelungen ist, eine QUIC/H2O-Sicherheitslücke in unter zwei Wochen zu schließen.
Wie wir Cranelift auf Herz und Nieren prüfen, um in Compute sicheres Sandboxing zu bieten
Neben der Bytecode Alliance hat auch das WebAssembly Team von Fastly eine gründliche Sicherheitsbewertung von Cranelift durchgeführt, dem Open-Source-Code-Generator der nächsten Generation, der in WebAssembly für Sandbox-Sicherheit sorgt.