Als Offensive Security Engineer bei Fastly führt Sandra Escandor-O’Keefe Sicherheitsüberprüfungen für die Kerninfrastruktur durch, recherchiert Sicherheitsschwachstellen und analysiert das Netzwerkdesign, um sicherzustellen, dass Fastly den größten Online-Plattformen der Welt eine sichere Edge bietet. In Zusammenarbeit mit der University of California in Davis entwickelte und präsentierte sie außerdem den Coursera Kurs „Identifying Security Vulnerabilities“ zur Identifizierung von Sicherheitsschwachstellen. Bevor sie zu Fastly kam, war sie Softwareentwicklerin auf Systemebene. Sie hat einen Bachelor of Engineering in Electrical and Biomedical Engineering von der McMaster University.

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