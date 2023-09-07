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Shiloh Heurich
Staff Security Engineer, Fastly
Shiloh Heurich bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Kryptographie, Digital Identity und Sicherheitsarchitekturen mit. Vor seiner Tätigkeit bei Fastly arbeitete er bei Unternehmen wie Apple, NASA, Salesforce und X (ehemals Twitter). Er besitzt einen Hochschulabschluss in Computer Engineering und in Informatik von der University of Maryland.
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