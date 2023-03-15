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Simon Kuhn
Senior Manager, Infrastructure Services, Fastly
Simon ist als Senior Manager im Team für Infrastruktur-Services tätig, wo er sich auf Services zum Schutz personenbezogener Daten konzentriert. Vor seiner Tätigkeit bei Fastly leitete er Infrastrukturorganisationen bei imgix und Rainway und entwickelte komplexe, weltweit verteilte Services bei Apple, Dropbox und Yahoo.
Datenschutz im Internet mit Oblivious HTTP
Wir freuen uns, das neueste Produkt in unserem Datenschutzportfolio ankündigen zu können: das Fastly OHTTP-Relay, das für ausgewählte Partner jetzt als Betaversion erhältlich ist.