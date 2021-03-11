Intelligentere Sicherheitsbetriebe: Erkennung als Code Simran Khalsa, Gary Harrison, + 1 mehr Modernisieren Sie die Sicherheit mit Erkennung-as-Code. Erfahren Sie, wie Sie die Bedrohungserkennung und -reaktion mithilfe von DevSecOps und Tools wie dem Fastly WAF-Simulator automatisieren. 04. Juni 2025

Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert Daniel Corbett, Liam Mayron, + 1 mehr Erfahren Sie mehr über den Fastly WAF-Simulator und wie er DevSecOps-Workflows transformiert, indem er integrierte, kontinuierliche und automatisierte Sicherheitstests ermöglicht. 05. Mai 2025

Automatisierung von WAF-Tests mit Fastlys WAF Simulator Simran Khalsa, Fastly Security Research Team Für die Wartungsfreundlichkeit einer WAF ist es entscheidend, dass sich das Verhalten von Regeln testen und validieren lässt. Mit unserem WAF Simulator können Sie Regeln in einer sicheren Simulationsumgebung validieren. 26. Juni 2024

Aktive Ausnutzung nicht authentifizierter gespeicherter XSS-Schwachstellen in WordPress Plugins Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 2 mehr Wir haben aktive Exploit-Versuche beobachtet, die auf drei hochgefährliche CVEs abzielen: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 und CVE-2023-40000. 29. Mai 2024

Einblicke in die Bedrohungslage zum Cyber-Wochenende Simran Khalsa, Charlie Bricknell, + 1 mehr Um ein umfassenderes Verständnis der Bedrohungslandschaft während des „Cyber-Wochenendes“ zu erhalten, haben wir insbesondere die Angriffsaktivitäten auf E-Commerce-Websites analysiert. 14. Dezember 2023

WAF Simulator: DevSecOps-Workflows im Wandel Fastly Security Research Team, Simran Khalsa Wir geben voller Stolz Fastlys neuen WAF Simulator bekannt, der den Testprozess vereinfacht und zentrale Vorteile bietet. 13. Dezember 2023

Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 3 mehr Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da 03. August 2023

Erkennung von Unregelmäßigkeiten mithilfe von Client Hints Fastly Security Research Team, Simran Khalsa Erfahren Sie, wie User-Agent Client Hints funktionieren, entdecken Sie datenschutzrelevante Features und lernen Sie, wie Sie die mangelnde Akzeptanz und Unvollständigkeit dieses neuen Standards nutzen können, um Verhaltensunterschiede zu erkennen. 19. Oktober 2022

CVE-2022-22963 & Spring4Shell (CVE-2022-22965) im Überblick Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr In diesem Blogpost befassen wir uns eingehend mit zwei RCE-Schwachstellen, die Spring Cloud und Spring Framework betreffen. Außerdem erläutern wir, wie sich Fastly Kunden davor schützen können. 31. März 2022

Absicherung von GraphQL Fastly Security Research Team, Simran Khalsa GraphQL bietet viele Vorteile, die Sicherheitsauswirkungen sind aber weniger bekannt. In diesem Blogpost gehen wir genauer darauf ein und geben Ihnen Standardeinstellungen und Kontrollen an die Hand, die bei der Implementierung für mehr Sicherheit sorgen. 12. Januar 2022

WAF-Framework zur Messung der WAF-Wirksamkeit | Fastly Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 1 mehr Unser neues WAF-Wirksamkeits-Framework bietet ein standardisiertes Verfahren zur Messung der Effektivität der Erkennungsfunktionen einer WAF durch kontinuierliche Überprüfung und Validierung. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert. 14. Dezember 2021

Neue Daten und Erkenntnisse zu Log4Shell-Angriffen (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr In diesem Blogpost teilen wir mit Ihnen unsere neuesten Daten und Erkenntnisse über die Log4j-/Log4Shell-Schwachstelle (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046), um die Entwickler-Community bei der Bewältigung dieses Problems zu unterstützen. Außerdem liefern wir Ihnen Hinweise, wie Sie Ihre Umgebung auf viele der neuen Verschleierungsmethoden testen können. 14. Dezember 2021

Mehr zum Thema: Log4Shell - 0Day RCE-Ausnutzung in Log4j gefunden Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr CVE-2021-44228 ist eine Sicherheitslücke bei der Remote-Codeausführung in der Apache Log4j-Bibliothek, die aktiv ausgenutzt wird.Wir stellen unsere Beobachtungen zu der Ausnutzung und eine Zusammenfassung ihrer Auswirkungen vor. 10. Dezember 2021

Wie wir unseren Kunden helfen, sich gegen die Atlassian Confluence OGNL Injection-Schwachstelle zu schützen Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr Unser Security Research Team hat eine Regel entwickelt und implementiert, die Kunden unserer Next-Gen WAF vor der kürzlich bekannt gegebenen Confluence OGNL Injection-Schwachstelle CVE-2021-26084 schützt. 03. September 2021