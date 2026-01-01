Sagenhaft innovative Technologie. Unglaublich gutherzige Menschen.
Das Internet – eine Anlaufstelle, um zu streamen, shoppen, chatten, Neues zu entdecken und so vieles mehr zu tun. Wir arbeiten dafür, all das technisch zu ermöglichen. Fastly gibt Entwicklern aller Art in den unterschiedlichsten Unternehmen die Zügel in die Hand, um moderne verteilte Anwendungen zu entwickeln, bereitzustellen und abzusichern – und um Menschen auf der ganzen Welt überragende digitale Erlebnisse zu bieten. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Internets.
Gemeinsam können wir mehr erreichen.
Aus diesem Grund können Sie bei Fastly viel bewegen. Wir wachsen schnell und sind schon seit Langem dafür bekannt, Innovationen und große Ideen einzuführen und gleichzeitig die Ressourcen und den Support bereitzustellen, um sie zum Leben zu erwecken. Wir wollen, dass alle Menschen, die bei uns arbeiten, ihr Bestes geben können, und arbeiten mit Nachdruck daran, das richtige Umfeld dafür zu schaffen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unseren Kunden die Zügel in die Hand geben.
Das sind die Werte, die uns leiten
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Wir sind wissbegierig.
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Wir sind kundenorientiert.
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Wir sind vertrauenswürdig.
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Wir handeln mit Begeisterung.
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Wir handeln mit Integrität.
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Wir haben Kampfgeist.
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Wir setzen auf Transparenz.
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Wir handeln menschlich.
Attraktive Vorteile.
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Unterstützung für Eltern und mehr
Wir unterstützen Familien, indem wir es unseren Mitarbeitenden ermöglichen, großzügige Elternzeit zu nehmen. Außerdem arbeiten wir hart daran, eine Kultur zu schaffen, die es allen Mitarbeitenden ermöglicht, die Work-Life-Balance zu haben, die sie sich wünschen.
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Gesundheit und Wohlbefinden
Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Unsere Krankenversicherungspläne bieten eine Vielzahl von Optionen, darunter eine vollständige medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Versorgung, eine kurz- und langfristige Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Ressourcen für psychische Gesundheit und vieles mehr.
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Investition in Ihre Zukunft
Wir stärken Ihrem kontinuierlichen Wachstum und beruflichen Erfolg den Rücken – mit einer Altersvorsorge nach dem 401(k)-Schema, Mitarbeiteraktienkaufplänen (Employee Stock Purchasing Plans, ESPP) sowie der Erstattung von Fort- und Weiterbildungskosten.
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Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, damit Sie wachsen und gedeihen können
Menschen zu helfen, weiterzukommen, bedeutet, ihre Talente zu fördern. Mit jährlichen Rückerstattungen für Weiterbildungsaktivitäten, regelmäßigen Hangouts und Ratschlägen von unseren Führungskräften, Vorträgen von Branchenführern und kulturellen Veranstaltungen bieten wir unseren Teammitgliedern unzählige Möglichkeiten zu lernen. Und auch als Unternehmen möchten wir uns ständig weiterentwickeln: Über unser Employee Experience Champion Network sammeln wir Feedback zur Einbindung und zu den Erfahrungen unserer Mitarbeitenden, damit wir uns laufend verbessern können.
Was Fastly ausmacht? Unsere Leute!
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Nehmen Sie an Employee Resource Groups (ERGs) teil
In unseren ERGs kommen Menschen mit gemeinsamen Interessen und Erfahrungen zusammen. Dort finden sie Unterstützung, Verbündete, Führungsmöglichkeiten und vieles mehr. Unsere aktuellen ERGs sind HOLA, Blackly, WAGE (Women and Gender Equality), FACT (Fastly Asians Coming Together) und *ly (Starly – unsere ERG für Fastlys LGBTQIA+ Community). Wir schließen niemanden aus und sind für neue ERGs, die etwas bewirken wollen, jederzeit offen.
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Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten
Wir bieten regelmäßig Gelegenheiten, sich weiterzubilden und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern – egal, ob für freie Mitarbeitende oder Führungspersönlichkeiten. Von Workshops und Zeitmanagement über die Aneignung von Empathie und das Geben von Feedback für unterschiedliche Arbeitsstile bis hin zur Durchführung effektiver und integrativer Meetings – wir lernen ständig dazu und entwickeln uns immer weiter.
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Lassen Sie sich den Spaß nicht entgehen
Wir sind ein echtes Team! Wir finden Wege, um miteinander zu feiern und Kontakte zu knüpfen – auch wenn wir auf unterschiedliche Standorte verteilt sind. Von Weihnachtsfeiern und Festen aller Kulturen über virtuelle Hundepartys bis hin zu gemeinsamen Fußballteams und Wein- und Malabenden – wir sind stolz auf unsere vielfältigen (und manchmal sehr außergewöhnlichen) Interessen und leben sie. Was auch immer Ihre bevorzugten Freizeitaktivitäten sind, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir einen Slack Channel dafür haben.