Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

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Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

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Content Delivery (CDN) Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweit Livestreaming Bieten Sie nahtlose Livestreaming-Erlebnisse Videostreaming (VoD) Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-Videoerlebnisse Media Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-Bereitstellung On-the-Fly Packager Dynamisches Packen von On-demand-Videos in Echtzeit Image Optimizer Schnelle Bildverarbeitung auf der Edge Loadbalancer Granulare Kontrolle über Routing-Entscheidungen TLS-Verschlüsselung Vereinfachte TLS-Verwaltung Origin Connect Ihre direkte Verbindung zu Fastly IP-Adressen Einfache Verwaltung von IP-Adressen HTTP/3 und QUIC Moderne Protokolle Domain Research API Sofortige, genaue Entdeckung von Domainnamen Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAF Moderne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder Umgebung Bot-Management Erkennung und Abwehr von Bot-Angriffen DDoS-Schutz Automatische Abwehr disruptiver verteilter Angriffe API-Sicherheit Sichern Sie Ihre API-Endpoints ab Client-seitiger Schutz Schutz vor Client-seitigen Angriffen AI-Bot-Management Verhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge Computing Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse. Key Value Store Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen WebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Enterprise Serverless Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist KI Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching. Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Programmierbarer Cache Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt. MCP Server KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-Logging Log-Streaming und Analyse in Echtzeit Edge Observer Entdecken Sie Live- und historische Traffic-Daten Domain Inspector Erhalten Sie Einblicke auf Domain-Ebene Origin Inspector Erhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die Edge Benachrichtigungen Erstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene Metriken Log Explorer &amp; Insights Interagieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

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Professional Services Professionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres Auslieferungsservice Live Entertainment Services Livestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassen Support-Pläne Erstklassiger Support von A–Z Managed CDN Maximale Kontrolle und Flexibilität Managed Security Kompetenter Schutz für Webanwendungen Kunden-Support Fastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

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Medien-Streaming Sorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf Abruf Neue Medien Mehr Performance für neue Medienmarken Digitales Publishing Echtzeitjournalismus mit besseren Lesererlebnissen E-Commerce Schnelle, personalisierte und skalierbare Kundenerlebnisse Finanzdienstleistungen Integrierte Sicherheit zum Schutz von Kundendaten Hightech Sofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres Geschäftswachstums Reise- und Gastgewerbe Maßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und Besucher E-Learning Bieten Sie sichere, skalierbare Lernerlebnisse Gaming Fördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-Downloads
Infrastruktureinsparungen Niedrigere, besser kalkulierbare Cloud-Kosten Multi-Cloud-Optimierung Sorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-Ressourcen Kundenvertrauen Erfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von Fastly Datenschutz So schützen Sie die Daten Ihrer Nutzer Sustainability Dashboard Sehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

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Entwickler Entwickeln Sie Großartiges Fast Forward Wir schaffen ein vertrauenswürdigeres Internet Entwicklertools Hochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches Arbeiten Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Community Tauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt aus Registrieren Kostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit Fastly Helfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender Erlebnisse Cloud-Partner Entdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-Services Channel-Partner Verbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-Produkten Technologie- und Integrationspartner Entdecken Sie unser Partnerökosystem
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Dokumentation Holen Sie mehr aus Fastly heraus Ressourcen-Bibliothek Entdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr. Fastly Academy Praxisbezogenes Lernen mit Fastly-Produkten Learning Center Erfahren Sie mehr zum Thema Internet-Technologie Blog Unsere neuesten Gedanken und Ideen Sicherheitsuntersuchungen Mehr Sicherheit durch Untersuchungen Die Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
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Sagenhaft innovative Technologie. Unglaublich gutherzige Menschen.

Das Internet – eine Anlaufstelle, um zu streamen, shoppen, chatten, Neues zu entdecken und so vieles mehr zu tun. Wir arbeiten dafür, all das technisch zu ermöglichen. Fastly gibt Entwicklern aller Art in den unterschiedlichsten Unternehmen die Zügel in die Hand, um moderne verteilte Anwendungen zu entwickeln, bereitzustellen und abzusichern – und um Menschen auf der ganzen Welt überragende digitale Erlebnisse zu bieten. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Internets.

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Gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, das Interneterlebnis zu verbessern, indem wir Menschen und Organisationen mehr Kontrolle, schnellere Inhalte und dynamischere Anwendungen bieten. Und wir verraten Ihnen auch, wie: Unser globales Edge-Cloud-Netzwerk liefert Entwicklern, Sicherheitsteams und Netzwerkexperten die Tools, die sie zum Erstellen und Absichern ihrer Websites und Apps brauchen, damit Nutzer unglaubliche Erlebnisse genießen und Unternehmen erfolgreich sein können.

Aus diesem Grund können Sie bei Fastly viel bewegen. Wir wachsen schnell und sind schon seit Langem dafür bekannt, Innovationen und große Ideen einzuführen und gleichzeitig die Ressourcen und den Support bereitzustellen, um sie zum Leben zu erwecken. Wir wollen, dass alle Menschen, die bei uns arbeiten, ihr Bestes geben können, und arbeiten mit Nachdruck daran, das richtige Umfeld dafür zu schaffen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unseren Kunden die Zügel in die Hand geben.

Das sind die Werte, die uns leiten

  • Wir sind wissbegierig.

  • Wir sind kundenorientiert.

  • Wir sind vertrauenswürdig.

  • Wir handeln mit Begeisterung.

  • Wir handeln mit Integrität.

  • Wir haben Kampfgeist.

  • Wir setzen auf Transparenz.

  • Wir handeln menschlich.

Attraktive Vorteile.

Da wir ein internationales Unternehmen sind, können Vorteile, die unsere Teammitglieder genießen, je nach nationalen und regionalen Gesetzen und Vorschriften variieren. Während des Vorstellungsgesprächs klären wir ab, welche Leistungen in Ihrer Region verfügbar sind, und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wir tun unser Bestes, um allen unseren Mitarbeitenden ein umfassendes und attraktives Leistungspaket anbieten zu können.

  • Unterstützung für Eltern und mehr

    Wir unterstützen Familien, indem wir es unseren Mitarbeitenden ermöglichen, großzügige Elternzeit zu nehmen. Außerdem arbeiten wir hart daran, eine Kultur zu schaffen, die es allen Mitarbeitenden ermöglicht, die Work-Life-Balance zu haben, die sie sich wünschen.

  • Gesundheit und Wohlbefinden

    Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Unsere Krankenversicherungspläne bieten eine Vielzahl von Optionen, darunter eine vollständige medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Versorgung, eine kurz- und langfristige Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Ressourcen für psychische Gesundheit und vieles mehr.

  • Investition in Ihre Zukunft

    Wir stärken Ihrem kontinuierlichen Wachstum und beruflichen Erfolg den Rücken – mit einer Altersvorsorge nach dem 401(k)-Schema, Mitarbeiteraktienkaufplänen (Employee Stock Purchasing Plans, ESPP) sowie der Erstattung von Fort- und Weiterbildungskosten.

  • Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, damit Sie wachsen und gedeihen können

    Menschen zu helfen, weiterzukommen, bedeutet, ihre Talente zu fördern. Mit jährlichen Rückerstattungen für Weiterbildungsaktivitäten, regelmäßigen Hangouts und Ratschlägen von unseren Führungskräften, Vorträgen von Branchenführern und kulturellen Veranstaltungen bieten wir unseren Teammitgliedern unzählige Möglichkeiten zu lernen. Und auch als Unternehmen möchten wir uns ständig weiterentwickeln: Über unser Employee Experience Champion Network sammeln wir Feedback zur Einbindung und zu den Erfahrungen unserer Mitarbeitenden, damit wir uns laufend verbessern können.

Was Fastly ausmacht? Unsere Leute!

Wir möchten, dass sich alle Menschen, die bei, für und mit uns arbeiten, als vollwertige Mitglieder unseres Teams fühlen. Deshalb engagieren wir uns mit ganzem Elan für Inklusion und Vielfalt. Unser Bestes können wir nur geben, wenn wir ein Gefühl von Zugehörigkeit verspüren. Dieses versuchen wir durch regelmäßige Veranstaltungen, Programme und eine fürsorgliche Unternehmenskultur zu fördern. Und das ist gerade erst der Anfang.

  • Nehmen Sie an Employee Resource Groups (ERGs) teil

    In unseren ERGs kommen Menschen mit gemeinsamen Interessen und Erfahrungen zusammen. Dort finden sie Unterstützung, Verbündete, Führungsmöglichkeiten und vieles mehr. Unsere aktuellen ERGs sind HOLA, Blackly, WAGE (Women and Gender Equality), FACT (Fastly Asians Coming Together) und *ly (Starly – unsere ERG für Fastlys LGBTQIA+ Community). Wir schließen niemanden aus und sind für neue ERGs, die etwas bewirken wollen, jederzeit offen.

  • Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten

    Wir bieten regelmäßig Gelegenheiten, sich weiterzubilden und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern – egal, ob für freie Mitarbeitende oder Führungspersönlichkeiten. Von Workshops und Zeitmanagement über die Aneignung von Empathie und das Geben von Feedback für unterschiedliche Arbeitsstile bis hin zur Durchführung effektiver und integrativer Meetings – wir lernen ständig dazu und entwickeln uns immer weiter.

  • Lassen Sie sich den Spaß nicht entgehen

    Wir sind ein echtes Team! Wir finden Wege, um miteinander zu feiern und Kontakte zu knüpfen – auch wenn wir auf unterschiedliche Standorte verteilt sind. Von Weihnachtsfeiern und Festen aller Kulturen über virtuelle Hundepartys bis hin zu gemeinsamen Fußballteams und Wein- und Malabenden – wir sind stolz auf unsere vielfältigen (und manchmal sehr außergewöhnlichen) Interessen und leben sie. Was auch immer Ihre bevorzugten Freizeitaktivitäten sind, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir einen Slack Channel dafür haben.

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