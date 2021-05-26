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Stephanie Schoch
Marketing Campaign Manager, Security, Fastly
Als Marketing Campaign Manager bei Fastly konzentriert sich Stephanie ganz auf die Anwendungssicherheit. Bevor sie zu Fastly kam, sammelte sie Erfahrungen in Tech-Startups und einer Agentur für digitales Marketing. Stephanie lebt in Los Angeles und in ihrer Freizeit macht sie gerne Yoga, kocht und reist.
„Asian American and Pacific Islander Heritage Month“: Überlegungen zu den Erfahrungen von Menschen mit asiatischer Abstammung in der Technologiebranche
Im Rahmen unseres „Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month“ im Mai haben wir eine Diskussionsrunde mit asiatischstämmigen Führungspersönlichkeiten aus Technologieunternehmen veranstaltet, die sich gemeinsam mit der Frage beschäftigten, inwiefern ihr jeweiliger kultureller Hintergrund ihre Karriere und ihren Aufstieg in Führungspositionen beeinflusst hat.