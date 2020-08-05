Stephen ist Senior Security Solutions Architect bei Fastly. Er arbeitet mit den Kunden zusammen, um die Sicherheitsrisiken ihrer Anwendungen besser zu verstehen und kreativ zu reduzieren. Wenn Stephen den Stecker zieht, ist er irgendwo beim Wandern, Rad fahren oder Ski fahren in den Wäldern, weit weg von seinen Bildschirmen.

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