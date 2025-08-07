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Stephen Stierer
Senior Director of Pre-Sales für Nordamerika
Stephen Stierer ist der Senior Director of Pre-Sales für Nordamerika bei Fastly, eine Rolle, in der er auf über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von Pre-Sales zurückgreift. Seine Expertise erstreckt sich auf eine Vielzahl kritischer Sektoren, darunter Cloud-Sicherheit, Internet-Infrastruktur, E-Commerce und Enterprise. Stephen ist auf die Markteinführungsstrategie und Umsetzung hochmoderner Produkte spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf Cloud-Sicherheit, Webperformance und Analyse. Er besitzt ein tiefes technisches Verständnis von Internettechnologien, einschließlich App-Sicherheit (AppSec), DDoS, DNS und Bot-Management. Stephen ist in Boston, Massachusetts, ansässig.
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