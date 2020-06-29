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Sudhir Patamsetti
Senior Product Manager, Fastly
Sudhir ist Produktmanager von Fastlys Sicherheitslösungen. Bevor er zu Fastly kam, arbeitete Sudhir bei Citrix und Akamai. Er ist auf hybride und Multi-Cloud-Netzwerke, Sicherheitslösungen und die CDN-Branche spezialisiert. Er hat einen MBA von der NYU Stern School of Business und einen MS in Information Systems von der Northeastern University.
Sie haben darum gebeten, wir haben geliefert: Die Terraform Unterstützung für TSL ist da
Teams können ihre Fastly TLS Workflows ab sofort über Terraform automatisieren – einschließlich der Erstellung von Zertifikaten, dem Abrufen von TLS-Informationen und der Durchführung weiterer Aktualisierungen.
TLS 1.3 ist schneller, robuster und ab sofort verfügbar
TLS 1.3 ist für Fastly Kunden jetzt verfügbar. Die neueste Version des TLS-Protokolls, TLS 1.3, wurde entwickelt, um die Performance und Sicherheit des über HTTPS ausgelieferten Traffics zu verbessern.