Sudhir ist Produktmanager von Fastlys Sicherheitslösungen. Bevor er zu Fastly kam, arbeitete Sudhir bei Citrix und Akamai. Er ist auf hybride und Multi-Cloud-Netzwerke, Sicherheitslösungen und die CDN-Branche spezialisiert. Er hat einen MBA von der NYU Stern School of Business und einen MS in Information Systems von der Northeastern University.

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