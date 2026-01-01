Tom Daly ist Vice President of Infrastructure bei Fastly. Vorher war er CTO und Mitbegründer von Dynamic Network Services („DYN“). Als er zu Fastly stieß, hatte er bereits 15 Jahre Erfahrung in der Netzwerkentwicklung und dem Aufbau von Infrastrukturen. Nebenher ist er noch Mitglied im Beirat der Engineeringabteilung des Worcester Polytechnic Institutes. Tom hat einen Bachelor of Science in Elektro- und Computertechnik vom Worcester Polytechnic Institute und einen MBA von Bentley.

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