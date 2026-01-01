Trevor Parsons ist Chief Scientist und Mitbegründer von Logentries. Trevor verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und hat sich insbesondere auf die Entwicklung von Enterprise-Monitoring- und Performance-Tools für verteilte Systeme spezialisiert. Er ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Performance Engineering Lab Research Group und war früher Wissenschaftler am IBM Center for Advanced Studies. Trevor hat einen Ph.D. vom University College Dublin, Irland.

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