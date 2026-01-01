Tyler McMullen ist CTO bei Fastly. Er ist für die Systemarchitektur verantwortlich und führt die technologische Vision des Unternehmens an. Als Teil von Fastlys Gründungsteam entwickelte er die ersten Versionen von Fastlys Instant Purge System, API und Echtzeitanalysen. An Erfahrung mangelt es dem selbsternannten Techniknörgler wohl kaum. Egal ob Webdesign, Kernelentwicklung oder vor allem verteilte Systeme – er gibt zu allem gerne seinen Senf dazu.

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