Vadim ist Advisory Sales Engineer bei Fastly. Er begann seinen beruflichen Werdegang in den frühen 1990ern mit der Gründung eines der ersten ISPs in der Ukraine und ist seitdem mit Internet-, Netzwerk- und Systeminfrastrukturen der bedeutendsten Marken vieler Branchen befasst. Zu seinen Aufgaben gehört die Zusammenarbeit mit strategisch wichtigen Accounts, um das Bewusstsein für Fastlys kontinuierlich wachsendes Angebot in Bezug auf Compute@Edge und Inhaltsauslieferung zu schärfen. Seine Freizeit verbringt Vadim mit seiner Familie oder bei Holzarbeiten, Skifahren, Wandern und vielem mehr.

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