Aktive Ausnutzung nicht authentifizierter gespeicherter XSS-Schwachstellen in WordPress Plugins Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 2 mehr Wir haben aktive Exploit-Versuche beobachtet, die auf drei hochgefährliche CVEs abzielen: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 und CVE-2023-40000. 29. Mai 2024

Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 3 mehr Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da 03. August 2023

Der aktuelle Stand beim TLS-Fingerprinting: was funktioniert, was nicht und was als Nächstes kommt Fastly Security Research Team, Xavier Stevens TLS-Fingerprinting hat sich zu einem weit verbreiteten Tool entwickelt, mit dem Sicherheitsverantwortliche herausfinden können, welche Clients mit ihrer Serverinfrastruktur kommunizieren. 20. Juli 2022

CVE-2022-22963 & Spring4Shell (CVE-2022-22965) im Überblick Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr In diesem Blogpost befassen wir uns eingehend mit zwei RCE-Schwachstellen, die Spring Cloud und Spring Framework betreffen. Außerdem erläutern wir, wie sich Fastly Kunden davor schützen können. 31. März 2022

WAF-Framework zur Messung der WAF-Wirksamkeit | Fastly Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 1 mehr Unser neues WAF-Wirksamkeits-Framework bietet ein standardisiertes Verfahren zur Messung der Effektivität der Erkennungsfunktionen einer WAF durch kontinuierliche Überprüfung und Validierung. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert. 14. Dezember 2021

Neue Daten und Erkenntnisse zu Log4Shell-Angriffen (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr In diesem Blogpost teilen wir mit Ihnen unsere neuesten Daten und Erkenntnisse über die Log4j-/Log4Shell-Schwachstelle (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046), um die Entwickler-Community bei der Bewältigung dieses Problems zu unterstützen. Außerdem liefern wir Ihnen Hinweise, wie Sie Ihre Umgebung auf viele der neuen Verschleierungsmethoden testen können. 14. Dezember 2021

Mehr zum Thema: Log4Shell - 0Day RCE-Ausnutzung in Log4j gefunden Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr CVE-2021-44228 ist eine Sicherheitslücke bei der Remote-Codeausführung in der Apache Log4j-Bibliothek, die aktiv ausgenutzt wird.Wir stellen unsere Beobachtungen zu der Ausnutzung und eine Zusammenfassung ihrer Auswirkungen vor. 10. Dezember 2021

Wie wir unseren Kunden helfen, sich gegen die Atlassian Confluence OGNL Injection-Schwachstelle zu schützen Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr Unser Security Research Team hat eine Regel entwickelt und implementiert, die Kunden unserer Next-Gen WAF vor der kürzlich bekannt gegebenen Confluence OGNL Injection-Schwachstelle CVE-2021-26084 schützt. 03. September 2021