Zack arbeitet bei Fastly als Security Researcher. Seine Aufgaben umfassen die Entwicklung von Sicherheitsprodukten, Architekturdesign, Packet Wrangling und Datenwissenschaften. Zuvor hatte er eine Position als Lead Security Researcher in einem Startup in der Gegend von Baltimore inne und arbeitete außerdem einige Jahre für die Air Force. Er hielt Vorträge bei DEFCON, Shmoocon und BSides Rochester und ist Alumni-Mitglied von SPARSA, einer auf Sicherheit spezialisierten Community im Raum Rochester im US-Bundesstaat New York. Zu seinen Interessen gehören Datenwissenschaften, Entwicklung von Sicherheitsprodukten, Red Teaming und das Erklimmen wirklich hoher Wände.

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