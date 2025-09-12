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Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA

John Agger

Principal(e) responsable du marketing industriel, médias et divertissement, Fastly

IASécuritéPlateforme

Des outils comme ChatGPT, Perplexity et Claude transforment la manière dont les éditeurs numériques et les créateurs de contenu engagent avec leur public. Au lieu de clics et de pages vues, des réponses complètes sont désormais générées à la volée, souvent en s'appuyant directement sur le contenu que les créateurs ont travaillé dur à produire. Alors que ces plateformes deviennent des canaux incontournables pour l'information, le divertissement et le commerce, le manque de visibilité laisse les entreprises incertaines quant à leur véritable influence et à l'adoption de leur contenu dans un secteur en pleine croissance du paysage de l'édition numérique.

ScalePost a récemment introduit un ensemble d'outils qui donnent aux éditeurs et aux marques une visibilité claire sur la façon dont leur contenu apparaît dans les réponses IA : ce qui est cité, par qui et à quelle fréquence, afin qu'ils puissent mesurer la présence et l'améliorer. Ces outils sont actuellement utilisés par les équipes chargées des revenus, du marketing et du référencement. 

Mais avant de plonger plus en profondeur dans le fonctionnement de la solution, il convient de prendre du recul pour comprendre pourquoi la plateforme Fastly est particulièrement bien adaptée à une innovation de ce type. Conçu pour être étendu, personnalisé et amélioré, Fastly fournit aux développeurs et aux partenaires les bases nécessaires pour créer de nouvelles fonctionnalités en périphérie, rendant ainsi possibles des solutions telles que ScalePost.

Comment Fastly offre une visibilité et une extensibilité inégalées

Les développeurs et les entreprises tierces augmentent continuellement la valeur de Fastly, grâce à notre architecture flexible, conviviale pour les développeurs et hautement personnalisable. Les entreprises en ligne peuvent exécuter des services et des applications directement en périphérie, offrant des améliorations immédiates des performances et un meilleur contrôle sur la gestion du trafic. Cela fait de Fastly non pas un simple CDN, mais une plateforme de périphérie qui évolue avec ses utilisateurs et renforce leurs investissements au fil du temps.

La visibilité offerte par Fastly est un élément clé de différenciation. Grâce aux fichiers journaux instantanés et complémentaires, les entreprises disposent d'une véritable source de données en temps réel qui montre exactement ce qui se passe sur leur trafic. ScalePost, par exemple, utilise cette capacité pour offrir à ses clients une vue précise et instantanée de la façon dont le contenu est consulté et référencé par les plateformes d'IA. Alors que d'autres fournisseurs n'offrent qu'une fraction des données de journaux, souvent avec des délais importants et souvent à un prix élevé, Fastly met à disposition immédiatement 100 % des journaux des clients. Ce niveau de transparence renforce les capacités des entreprises à détecter les problèmes plus rapidement, d'accéder à des informations plus approfondies et à créer des solutions auxquelles leurs clients peuvent faire confiance. C'est cette combinaison d'ouverture, de rapidité et d'exhaustivité qui fait de Fastly le meilleur complément à toute stratégie CDN.

ScalePost : restaurer la visibilité et reprendre le contrôle

Ces dernières semaines, nous avons examiné une gamme de solutions créées sur la plateforme Fastly visant à aider les propriétaires de contenu à générer des revenus lorsque leur travail est plagié. Nouveau dans cette catégorie, ScalePost mesure comment le contenu ou les marques sont cités et positionnés dans les réponses de l'IA, puis guide les éditeurs ou les propriétaires de marques sur la manière d'étendre leur présence là où cela compte.

Les analyses traditionnelles ne mesurent que les références humaines et les pages vues. Elles ne révèlent pas si un article ou une marque est à l'origine d'une réponse générée par l'intelligence artificielle. Une fois que vous aurez compris comment les plateformes LLM utilisent votre contenu et votre marque, vous pourrez prendre des décisions éclairées, optimiser la visibilité de l'AEO (Answer Engine Optimization) en façonnant le contenu et les formats les plus susceptibles d'apparaître dans les réponses IA, explorer les opportunités de monétisation là où les licences et les partenariats sont actifs aujourd'hui et où la demande est susceptible de croître et le contrôle d'accès à l'aide de règles pour bloquer les robots indésirables ou définir les conditions selon lesquelles ils accèdent à votre contenu.

ScalePost livre des signaux exploitables directement dans les flux de travail existants. Les API d'intégration exposent « l'empreinte de recherche IA » d'une entreprise, en montrant quelles URL, titres ou entités sont intégrés dans les réponses des LLM. Les données de classification permettent une application fine des politiques, déterminant quels bots sont autorisés, limités ou bloqués en périphérie, tandis que les indicateurs de performances et les informations AEO informent les stratégies d'optimisation. La visibilité native en périphérie de Fastly a été créée sur une architecture conçue dès le départ pour s'exécuter à la périphérie du réseau afin de livrer des informations en temps réel. En combinaison avec la couche de corrélation de ScalePost, les clients de Fastly bénéficient d'un moyen instantané, fiable et convivial qui permet aux développeurs de détecter, classer et gérer le trafic des bots d'IA dans le cadre de leur stratégie d'infrastructure plus large.

En résumé, Scalepost propose les fonctionnalités suivantes :

  • Visibilité de votre empreinte de recherche IA : repérez quand, où et comment vos articles, titres et marques apparaissent sur les chatbots populaires. Il s'agit d'un signal AEO fondamental.

  • Mentions et contexte : voyez quels contenus ou quelles marques obtiennent les meilleurs résultats dans les réponses de l'IA, et comment vous vous comparez à vos concurrents ou à vos pairs.

  • Des informations exploitables pour AEO : allez au-delà du nombre de pages vues et des clics pour comprendre comment les plateformes d'IA façonnent la portée et influencent la perception de la marque.

Mettre en lumière les coûts cachés des infrastructures

ScalePost aide également les équipes d'ingénierie et d'opérations à expliquer la hausse des coûts d'infrastructure que les analyses traditionnelles négligent. Les robots d'IA qui explorent à grande échelle peuvent augmenter de manière significative la bande passante, les sorties d'origine et l'utilisation du calcul, mais comme ce trafic n'est pas lié à des sessions humaines, il n'apparaît jamais dans les rapports sur les références ou les revenus. Il en résulte un écart croissant entre les dépenses d'infrastructure et les résultats mesurables. En classant et en corrélant les requêtes des robots d'intelligence artificielle avec les journaux de bord, ScalePost met en évidence les véritables facteurs d'augmentation des coûts d'infrastructure. Les équipes peuvent alors quantifier le trafic non lié aux revenus, ajuster les politiques de mise en cache et de distribution, et décider quand restreindre, bloquer ou autoriser la consommation de l'IA. En d'autres termes, ScalePost transforme des coûts inexpliqués en une activité mesurable qui peut être gérée activement.

Le streaming de logs en temps réel HTTPS de Fastly facilite l'activation de ScalePost, sans impact sur les visites humaines. Une fois activée, vous aurez immédiatement accès à un tableau de bord en temps réel et à des tendances historiques, vous offrant une visibilité claire sur l'évolution des interactions de l'IA avec votre contenu au fil du temps.

Pour plus d'informations, consultez les pages scalepost.ai et gestion des robots IA de Fastly.

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