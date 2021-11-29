Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente Austin Spires, John Agger Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel. 20 juillet 2026

Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ? Zac Shenker, John Agger Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace. 15 avril 2026

Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA John Agger Découvrez quand et comment les chatbots d'IA utilisent votre contenu. Avec Fastly et ScalePost, les éditeurs obtiennent enfin une visibilité sur la manière dont leur travail est présenté dans les réponses générées par l'IA. 12 septembre 2025

Reprendre le contrôle : comment les éditeurs peuvent contrer le scraping indésirable par l'IA John Agger Dites stop à l'extraction de contenu par l'IA. Découvrez comment les éditeurs peuvent s'opposer à la collecte de données indésirables grâce à l'AI Bot Management de Fastly et aux nouvelles opportunités de monétisation. 17 juillet 2025

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Live sports delivery challenges conquered | Fastly John Agger With zero tolerance for rebuffering and streams that scale from zero to massive in no time, the stakes are unusually high, making live sport the most demanding content type to deliver, requiring both flexibility and resiliency. 12 juillet 2022