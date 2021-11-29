John Agger
Principal(e) responsable du marketing industriel, médias et divertissement, Fastly
Diffuser une finale de Coupe du monde résiliente
Comment diffuser la Coupe du monde pour environ 1,8 milliard de fans ? Découvrez-en plus sur les informations de Fastly sur le trafic, les pics de spectateurs pendant les prolongations et les stratégies de lutte contre le piratage en temps réel.
Protocole Media over QUIC : le streaming peut-il enfin avoir à la fois de l’échelle et une faible latence ?
Le protocole Media over QUIC (MoQ) vise à unifier la faible latence et l’échelle en diffusant en temps réel via QUIC et en remplaçant les segments par un modèle de distribution plus efficace.
Fastly + Scalepost : Extension de la plateforme Fastly pour gérer les robots d'IA
Découvrez quand et comment les chatbots d'IA utilisent votre contenu. Avec Fastly et ScalePost, les éditeurs obtiennent enfin une visibilité sur la manière dont leur travail est présenté dans les réponses générées par l'IA.
Reprendre le contrôle : comment les éditeurs peuvent contrer le scraping indésirable par l'IA
Dites stop à l'extraction de contenu par l'IA. Découvrez comment les éditeurs peuvent s'opposer à la collecte de données indésirables grâce à l'AI Bot Management de Fastly et aux nouvelles opportunités de monétisation.
A closer look at low latency delivery
Latency — the lag between when the packet leaves the streaming source and when it arrives at the consumer’s device — takes many forms, with the most common being lag, dropped frames, buffering, and with that reduced video quality.
Five ways to make your CDN work harder for you
There are many more well-documented reasons to make a CDN part of your distribution. In this blog post we examine some lesser-known rationales to help you scale and improve your business.
Live sports delivery challenges conquered | Fastly
With zero tolerance for rebuffering and streams that scale from zero to massive in no time, the stakes are unusually high, making live sport the most demanding content type to deliver, requiring both flexibility and resiliency.
Modern CDN for Digital Publishing
The key to customer retention is serving the most up-to-date content instantly, personalizing that content for readers, and ensuring online experiences are responsive, safe, and secure. Here are three ways a modern content delivery network, or CDN, can help you do just that.