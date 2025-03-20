La solution Next-Gen WAF de Fastly nommée Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave™

Nous sommes fiers d’annoncer que la solution Next-Gen WAF de Fastly a été nommée Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave™ : Web Application Firewall Solutions, 1er trimestre 2025.

Le rapport décerne à la solution Next-Gen WAF une note de 5 sur 5 dans les catégories Vision et feuille de route, Application des règles et des politiques, Automatisation des politiques et Rapports et tableaux de bord personnalisables.

Les analystes et les développeurs adorent Fastly

Forrester, un cabinet de recherche indépendant, a déclaré dans le rapport gratuit : « Cette évaluation montre que la vision de Fastly est celle qui est la plus axée sur les développeurs et les entreprises. Elle met l’accent sur la sécurité applicative pour répondre aux besoins des développeurs là où ils se trouvent et contribuer au succès des activités. » Nous sommes fiers que la mission fondamentale de Fastly soit de fournir une plateforme complète conçue pour les développeurs et de générer des résultats commerciaux pour nos clients. C’est ce qui fait notre force.

La solution s’est aussi différenciée dans la catégorie Application de règles grâce au WAF Simulator , un simulateur de pare-feu d’applications web intégré qui permet aux clients de tester d’éventuelles règles de pare-feu d’applications web avant le déploiement. L’automatisation des politiques a également été identifiée comme point fort de la solution, avec des mises à jour basées sur les menaces spécifiques aux clients, les flux de menaces choisis par les clients et Network Learning Exchange, le moteur de menace participatif de Fastly.

Ce n’est pas la première fois que notre solution Next-Gen WAF fait parler d’elle. Depuis six ans, Fastly obtient le titre Gartner « Customers’ Choice for Cloud Web App and API Protection (WAAP) » (Choix des clients : protection des applications web cloud et des API). Nous sommes le seul fournisseur WAAP à avoir été reconnu pendant six années consécutives. Si vous ne nous croyez pas, faites confiance aux retours de nos clients : « Je n’achèterai plus jamais aucun autre pare-feu d’applications web. Il s’agit vraiment du meilleur WAF que j’ai déployé de toute ma carrière. » Architecte sécurité, secteur des logiciels .

Tester le pare-feu d’applications web de Fastly

Notre solution Next-Gen WAF offre une protection avancée pour vos applications, API et microservices, où qu’ils se trouvent, à partir d’une seule et même solution unifiée. Elle adopte une approche fondamentalement différente de la sécurité des applications, permettant une protection accrue sans réglage, un déploiement partout où vous en avez besoin et un délai de rentabilisation à la pointe du secteur.

Nous sommes convaincus qu’en continuant à concevoir des solutions centrées sur les clients et les développeurs, notre WAF et notre plateforme se distingueront en tant que leaders dans le domaine. Accédez au rapport gratuit et découvrez pourquoi Forrester a nommé la solution Next-Gen WAF un Strong Performer. Envie de tester le pare-feu d’applications web de Fastly ? Contactez nos spécialistes en sécurité .