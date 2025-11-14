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Comment Fastly et Skyfire appuient le commerce agentique de confiance en périphérie Omeed Nosrati, Leigh Clancy, 1 de plus Découvrez comment Fastly et Skyfire aident les entreprises à vérifier les agents d'IA, à autoriser les paiements et à appliquer un accès de confiance en périphérie. 10 juin 2026

L’absence de contrôle compromet le leadership en matière de sécurité Marshall Erwin Les RSSI sont responsables des violations de données sans bénéficier d’un contrôle accru sur les systèmes et les décisions. Marshall Erwin explique pourquoi l’IA creuse le fossé entre la responsabilité, la visibilité et la mise en œuvre des mesures. 20 mai 2026

Le secteur de l’édition à l’ère de l’IA : pourquoi la stratégie des bots est désormais une stratégie commerciale Ashley Hurwitz, David King Près de la moitié du trafic internet est désormais constituée de bots. Découvrez comment l’IA oblige les éditeurs à repenser le trafic, la visibilité et l’avenir de leur activité. 07 mai 2026

Mythe ou merveille : Claude Mythos et ce que cela signifie pour la sécurité Samir Sherif Apprenez-en plus sur l’annonce Claude Mythos IA et sa véritable signification pour la sécurité. Découvrez pourquoi la protection de durée d’exécution est désormais essentielle contre la découverte de vulnérabilités à la vitesse des machines. 29 avril 2026

Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly David King, Natalie Griffeth Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts. 16 avril 2026

S'adapter à l'ère de l'IA James Nguyen, Daniel Corbett, 1 de plus Arrêtez les bots malveillants et contrôlez les bots d’indexation d’IA pour empêcher le scraping de votre propriété intellectuelle. ContentGuard de Fastly vous offre le contrôle et la visibilité nécessaires à l’ère de l’IA. 16 avril 2026

Qu’est-ce que la CVE-2026-23869 ? Alerte de sécurité relative aux React Server Components Matthew Mathur, Équipe de recherche en sécurité Fastly CVE-2026-23869 : vulnérabilité de déni de service de haute gravité dans les React Server Components. Découvrez les impacts et les versions affectées et obtenez une protection immédiate avec un correctif virtuel. 09 avril 2026

Comment les entreprises européennes peuvent concilier souveraineté des données et cybersécurité Noel Penzer Découvrez comment les organisations européennes peuvent renforcer la cybersécurité, améliorer la résilience numérique et relever les défis liés à la souveraineté des données dans un contexte de pressions géopolitiques et réglementaires en évolution. 05 mars 2026

Le coût de la vitesse IA : les coûts cachés de la sécurité liés à l'adoption de l'IA-first Alina Lehtinen-Vela Les organisations IA-first font face à des temps de récupération plus longs, des coûts de faille plus élevés et des surfaces d'attaque en expansion. Apprenez comment réduire les risques de sécurité de l'IA et créer une infrastructure IA sécurisée 25 février 2026

Les attaques DDoS en décembre 2025 Liam Mayron, David King, 1 de plus Découvrez comment les attaques sophistiquées de couche 7 et DDoS réseau ont évolué en décembre 2025 et apprenez-en plus sur l’attaque la plus importante de l’année et les stratégies d’atténuation. 22 janvier 2026

API Security Features Natalie Griffeth Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation. 08 janvier 2026

Imperva Alternatives Natalie Griffeth Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection. 03 janvier 2026

Attaques par bourrage d'identifiants vs. attaques par force brute. Quelle est la différence ? Natalie Griffeth Découvrez la différence entre le bourrage d’identifiants et les attaques par force brute, leur fonctionnement et les meilleures pratiques pour empêcher le piratage de comptes et les accès non autorisés. 01 janvier 2026

React2Shell (suite) : ce qu’il faut savoir et faire à propos des deux dernières vulnérabilités CVE Équipe de recherche en sécurité Fastly Dans la foulée des vulnérabilités CVE de criticité élevée React2Shell, deux nouvelles vulnérabilités CVE exploitant des composants similaires de Next.js et React ont été annoncées le 11 décembre. En savoir plus sur ces nouvelles CVE 11 décembre 2025

La protection proactive de Fastly contre React2Shell, les vulnérabilités critiques React RCE CVE-2025-55182 et CVE-2025-66478 Kelly Shortridge Protégez vos applications contre les bogues critiques React RCE (CVE-2025-55182/66478). Le correctif virtuel NGWAF de Fastly offre une défense proactive. 08 décembre 2025

Atténuer les attaques DDoS plus rapidement et avec encore plus de précision Liam Mayron, David King "Découvrez comment la mise à jour du moteur de menaces adaptatif de Fastly pour la DDoS Protection améliore la précision de l'atténuation et réduit le temps moyen d'atténuation de 72 % pendant les fêtes." 20 novembre 2025

Pannes, attaques et besoin de résilience Austin Spires Les pannes du cloud sont un rappel brutal de la fragilité de notre économie numérique. Découvrez comment Fastly a atténué un basculement de trafic majeur et des attaques DDoS simultanées sans aucune interruption. 19 novembre 2025