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La cinquième fois est la bonne : Fastly est le seul fournisseur à être nommé Customers’ Choice pour la Web Application and API Protection (WAAP) pendant cinq années consécutives

Andrew Peterson

Cofondateur de Signal Sciences et vice-président des ventes de sécurité chez Fastly, Fastly

SécuritéActualités de la société

Quelle performance ! Nous sommes ravis d’annoncer que – pour la cinquième année consécutive – le Fastly Next-Gen WAF (optimisé par Signal Sciences) a été reconnu comme « Customers’ Choice » dans le rapport Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Web Application and API Protection (WAAP).

Cela signifie que Fastly est le seul fournisseur de Web Application and API Protection (WAAP) à recevoir cette distinction cinq années de suite. Nous sommes particulièrement fiers que les clients aient attribué à notre Next-Gen WAF une note moyenne de 5 étoiles sur 5 – la plus élevée de tous les fournisseurs – et que 97 % aient déclaré qu’ils le recommanderaient à d’autres clients. Nous avons également reçu le plus grand nombre d’avis clients parmi les fournisseurs, avec plus de 140 avis au 30 novembre 2022.

Nous pensons que cette reconnaissance souligne à quel point l’union de nos forces avec Signal Sciences a renforcé la capacité de Fastly à permettre aux développeurs de rendre Internet rapide, sûr et captivant. L’année dernière, nous avons lancé la possibilité de déployer le Fastly Next-Gen WAF au sein de notre réseau edge cloud mondial, rapprochant ainsi la protection de l’utilisateur final et protégeant les systèmes d’origine contre le trafic malveillant. C’est ce qui fait de Fastly la solution Next-Gen WAF la plus flexible du marché en matière de déploiement : notre capacité à protéger les applications et les API où qu’elles se trouvent grâce à une solution unifiée pouvant être déployée dans des conteneurs, sur site, dans le cloud ou en périphérie.

Découvrez ce qu’en disent les clients

La reconnaissance d’aujourd’hui est basée sur les avis de plus de 140 utilisateurs réels ayant acheté, implémenté et utilisé notre Next-Gen WAF. Voici quelques témoignages :

  • « La mise en œuvre a été simple et très rapide. Le support de l’équipe Fastly a été excellent. Ce WAF est très efficace et répond parfaitement à nos besoins." - CTO, secteur des médias

  • « Toujours le meilleur produit WAF sur le marché. Facile à utiliser, mais riche en options de personnalisation. Même avec une petite équipe de sécurité, ce produit offre des fonctionnalités de sécurité et de conformité robustes. » - Directeur de la sécurité des produits, secteur de l’immobilier

  • "C’est l’un des meilleurs produits WAF que j’ai utilisés. Facile à intégrer, excellentes capacités de tableau de bord et une interface utilisateur exceptionnelle pour gérer les sites et les règles. Aucun faux positif et des règles faciles à appliquer (self-service).” - Responsable de l’ingénierie, secteur de la vente au détail

  • « Nous avons testé plus de 4 solutions WAF avant de choisir Fastly pour ce domaine spécifique. Nous avons eu le plaisir de travailler avec l’équipe de support Fastly, qui est toujours disponible pour nous aider et nous proposer des solutions. Fastly Next Gen WAF est le meilleur produit que nous ayons mis en œuvre dans nos environnements de production. » - Directeur informatique, secteur des médias   

  • « La mise en œuvre et l’expérience globale avec le Fastly NGWAF se sont déroulées sans accroc. Une fois la configuration terminée, nous sommes immédiatement passés en mode blocage avec le produit et avons commencé à constater la véritable valeur qu’il nous apportait tout en protégeant nos sites web. »  Gen WAF est le meilleur produit que nous ayons mis en œuvre dans nos environnements de production. » - Sécurité informatique et gestion des risques, secteur des biens de consommation

Les clients ressentent la différence du Next-Gen WAF, en matière de sécurité, de rapidité et d’expérience utilisateur. Et ils n’ont pas seulement reconnu notre Next-Gen WAF : Fastly a été nommé « Customers’ Choice » dans le rapport 2022 Gartner Peer Insights™ « Voice of the Customer » : Global Content Delivery Network (CDN), également. Obtenant la note globale la plus élevée parmi sept fournisseurs éligibles, notre CDN a reçu la meilleure note client de 4,8 sur 5 étoiles, et 97 % ont déclaré être prêts à le recommander à d’autres clients, sur la base de 145 avis au 28 février 2022.

Cinq ans déjà

Nous ne pourrions pas être plus ravis de continuer à dépasser les attentes de nos clients – alors que nous célébrons cinq années de reconnaissance, nous célébrons tout autant nos clients et l’ensemble de notre communauté pour leurs retours continus et leur confiance. Continuons à bâtir un Internet meilleur, plus rapide et plus sûr pour les cinq prochaines années, et bien au-delà.

Gartner, Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » : Web Application and API Protection (WAAP), Peer Contributors, 31 janvier 2023. 

Gartner Peer Insights est une plateforme qui regroupe les avis d’utilisateurs finaux particuliers en fonction de leurs expériences avec les fournisseurs mentionnés par la plateforme et son contenu ne doit pas être interprété comme l’affirmation de faits. Il ne représente pas non plus le point de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne privilégie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans son contenu, et ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, par rapport à ce contenu, son exactitude ou son exhaustivité, y compris les garanties de valeur commerciale ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international, et PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées, utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Veuillez noter que ce rapport était auparavant nommé Gartner Peer Insights « Voice of the client » : pare-feu d'application web.

En 2019 et 2020, nous étions reconnus sous le nom de Signal Sciences. Fastly a fait l’acquisition de Signal Sciences en 2020.

Veuillez noter que ce rapport était auparavant nommé Gartner Peer Insights « Voice of the client » : pare-feu d'application web.

En 2019 et 2020, nous étions reconnus sous le nom de Signal Sciences. Fastly a fait l’acquisition de Signal Sciences en 2020.

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