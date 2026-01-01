Avant de cofonder Signal Sciences et de diriger les ventes de sécurité chez Fastly, Andrew a passé plus de 15 ans à constituer des équipes produit et commerciales de pointe et hautement performantes sur cinq continents pour des entreprises telles qu’Etsy, Google et la Fondation Clinton. Son livre Cracking Security Misconceptions encourage les professionnels non spécialisés en sécurité à prendre part à la sécurité organisationnelle. Il est titulaire d’une licence en science, technologie et société de l’université Stanford.

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