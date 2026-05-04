Back to blog
Omeed Nosrati
Field CTO - Americas
Omeed Nostari è un leader del go-to-market e dello sviluppo aziendale in Fastly, specializzato in SaaS e PaaS, sicurezza e tecnologia edge. Si concentra sull'aiutare le organizzazioni a promuovere la crescita attraverso una solida strategia tecnica, vendite incentrate sul cliente e l'adozione scalabile della piattaforma. Omeed è appassionato di massimizzare il potenziale delle persone e il modo in cui interagiscono con la tecnologia.
Come Fastly e Skyfire rendono possibile un commercio agentico affidabile all'edge
Scopri come Fastly e Skyfire aiutano le aziende a verificare gli agenti di IA, abilitare i pagamenti e applicare un accesso affidabile ai bordi della rete.
Le scarse prestazioni frenano la crescita di SaaS/PaaS: ecco perché la tua CDN è fondamentale
Migliora le prestazioni delle tue applicazioni SaaS e PaaS con la CDN giusta. Scopri come migliorare velocità, sicurezza e scalabilità supportando al contempo una strategia di crescita basata sul prodotto con Fastly.