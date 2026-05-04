Omeed Nostari è un leader del go-to-market e dello sviluppo aziendale in Fastly, specializzato in SaaS e PaaS, sicurezza e tecnologia edge. Si concentra sull'aiutare le organizzazioni a promuovere la crescita attraverso una solida strategia tecnica, vendite incentrate sul cliente e l'adozione scalabile della piattaforma. Omeed è appassionato di massimizzare il potenziale delle persone e il modo in cui interagiscono con la tecnologia.

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