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Come Fastly e Skyfire rendono possibile un commercio agentico affidabile all'edge

Omeed Nosrati

Field CTO - Americas

Leigh Clancy

Direttore del marketing di prodotto, Fastly

Brock Norvell

Architetto senior di soluzioni serverless, Fastly

IAEdge networkApprofondimenti del settoreSicurezza

Cosa succede quando gli utenti non umani diventano clienti legittimi?

I sistemi di IA stanno generando una quota crescente del traffico sulla rete di Fastly e, sempre più spesso, alcuni di questi sistemi agiscono per conto di utenti reali. Possono recuperare informazioni, confrontare opzioni, verificare la disponibilità, rispondere a domande e completare attività in modo autonomo. 

E la tendenza sta accelerando. Da gennaio 2026 a maggio 2026, Fastly ha osservato che le richieste di IA sono aumentate di circa il 30% – circa 6,5 volte più velocemente del traffico umano nello stesso periodo. Sulla nostra piattaforma, il traffico autonomo machine-to-machine, inclusi crawler, bot, agenti, sistemi basati su API e altre interazioni avviate da macchine, si sta avvicinando alla metà di tutte le richieste internet.

L’infrastruttura alla base di internet legacy non era stata progettata per questo. Per anni, il traffico automatizzato è stato considerato ostile per impostazione predefinita. I bot erano sinonimo di scraping, frode, credential stuffing, accaparramento di inventario o abuso. I sistemi di sicurezza si sono evoluti basandosi sul blocco predefinito del comportamento non umano perché, nella maggior parte dei casi, quel comportamento era dannoso.

Ora il confine sta diventando più difficile da tracciare. Un agente di IA che confronta i prezzi degli hotel o rifornisce le scorte per conto di un cliente rappresenta un utente reale. Può disporre di credenziali di pagamento ed essere autorizzato a completare transazioni in modo autonomo. Ma quando arriva su un sito web, spesso appare identico allo stesso traffico automatizzato che le aziende cercano da anni di filtrare. 

Le aziende hanno bisogno di modi migliori per decidere quale automazione merita l’accesso.

Fastly e Skyfire consentono alle aziende di fare proprio questo: verificare quali agenti di IA sono legittimi prima di concedere loro l’accesso a servizi, contenuti o transazioni.

Guarda come Fastly e Skyfire abilitano il commercio agentico affidabile ai bordi della rete

Come Skyfire aiuta le aziende a identificare e fidarsi degli agenti di IA

Skyfire è un’infrastruttura di commercio agentico che offre agli agenti di IA e alle piattaforme che li ospitano due elementi di cui attualmente sono privi: identità verificata e capacità di pagamento.

Sul fronte dell’identità, Skyfire emette credenziali Know Your Agent (KYA) (identità tokenizzata che accompagna l’agente come Standard JSON Web Token). Un token KYA comunica a un merchant o a un servizio provider chi è l’agente, quale persona o Enterprise rappresenta e se è stato verificato tramite il processo di registrazione di Skyfire. Il modello si ispira a framework di conformità consolidati come Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB), adattati a una categoria di soggetti che non dispone di patenti di guida o documenti di costituzione societaria.

Sul fronte dei pagamenti, Skyfire fornisce wallet che supportano sia stablecoin sia carte di credito tokenizzate, consentendo agli agenti di completare le transazioni in tempo reale. Un agente dotato di credenziali Skyfire può completare un acquisto tramite un flusso e-commerce standard, pagare l’accesso alle API in base a ogni chiamata o regolare un micropagamento senza che una persona debba tirare fuori una carta di credito al momento dell’acquisto.

Per le aziende che ricevono questo traffico, Skyfire fornisce il livello di verifica che consente loro di distinguere un agente finanziato e responsabile dall’automazione anonima. Editori, merchant e provider di dati possono accettare il traffico degli agenti tramite l’infrastruttura web esistente, i controlli di sicurezza e i livelli di autenticazione, senza necessità di ripiattaformare.

Come Fastly abilita il traffico di agenti affidabili

Gli agenti di IA operano spesso entro finestre di esecuzione ristrette. Un agente di acquisto che controlla l’inventario presso più rivenditori, ad esempio, potrebbe dover valutare più sistemi contemporaneamente prima che l’inventario cambi o che i prezzi scadano. L’introduzione di ulteriori round trip verso sistemi centralizzati aggiunge latenza che si accumula rapidamente su larga scala. 

I dati della piattaforma Fastly mostrano che il traffico di IA ha una probabilità significativamente maggiore rispetto al traffico umano di richiedere dati aggiornati dall’infrastruttura di origine, rafforzando la necessità di un’applicazione scalabile più vicina all’edge.

Con la crescita del traffico agentico, i modelli di applicazione incentrati sull’origine diventano sempre più costosi e difficili da scalare. È qui che l’infrastruttura edge diventa fondamentale.

I prodotti di sicurezza di Fastly ispezionano oltre 8 trilioni di richieste al mese e proteggono più di 130.000 app e API. Skyfire ha integrato le proprie credenziali supportate da identità e pagamenti nella piattaforma edge cloud programmabile di Fastly, consentendo che la verifica dell’identità degli agenti e la convalida dei pagamenti avvengano nei point of presence distribuiti a livello globale di Fastly prima ancora che una richiesta raggiunga l’infrastruttura di origine.

L’integrazione supporta diversi modelli di applicazione:

  • Un commerciante può consentire agli agenti verificati di accedere ai cataloghi di prodotti e completare acquisti, applicando al contempo la limitazione della velocità al traffico degli agenti non verificati. 

  • Un editore può concedere agli agenti con credenziali di pagamento valide l’accesso completo ai contenuti, reindirizzando al contempo gli agenti senza credenziali a un paywall. 

  • Un provider di dati può applicare prezzi differenziati in base al volume e alla frequenza delle richieste degli agenti, con l’applicazione gestita automaticamente ai bordi della rete.

In ogni caso, l’azienda mantiene il pieno controllo delle proprie policy. Skyfire fornisce i segnali di identità e pagamento. Fastly fornisce l’ambiente di applicazione. L’azienda decide cosa fare con entrambi.

Come implementare Skyfire su Fastly

Il protocollo KYA di Skyfire è basato su infrastrutture web standard come JWT, OAuth2 e JWKS, il che significa che si integra in modo nativo nel ciclo di vita delle richieste HTTP già gestito dalla piattaforma di Fastly: nessun SDK proprietario, nessun livello middleware, nessun API gateway separato.

Per le aziende che utilizzano già Fastly Compute, abilitare il traffico degli agenti verificati da Skyfire richiede una modifica della configurazione, non un progetto di engineering. Skyfire ha sviluppato un’implementazione di riferimento che dimostra come utilizzare i token KYA e Fastly Compute per verificare l’identità degli agenti e controllare l’accesso a contenuti protetti e API ai bordi della rete. L’implementazione è disponibile come riferimento aperto per i clienti Fastly interessati ad abilitare il traffico di agenti affidabili.

Visita il repository demo di Skyfire Fastly Compute e segui le istruzioni nel file README.

La guida ti accompagna nella creazione di una chiave API Skyfire, nell’onboarding degli account Buyer e Seller, nella distribuzione dell’applicazione Fastly Compute e nel test delle richieste con e senza token KYA.

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