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Robyn Bean
Senior Product Marketing Manager, Content Delivery
Robyn Bean ricopre il ruolo di Senior Product Marketing Manager per il settore Content Delivery di Fastly. Con sede a Denver, in Colorado, si occupa principalmente di comunicare in che modo Fastly aiuta gli sviluppatori a risolvere le moderne sfide legate alla distribuzione dei contenuti per migliorare le prestazioni, la produttività e la scalabilità.
Il Black Friday è morto, lunga vita al Black Friday: approfondimenti sul traffico del Cyber 5
Il Black Friday non provoca più il picco di traffico di un tempo. I dati di Fastly mostrano che la domanda durante le festività ora si estende a tutto il mese di novembre. Ecco com'è stato realmente il Cyber 5 2025.
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