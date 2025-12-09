Il Black Friday è morto, lunga vita al Black Friday: approfondimenti sul traffico del Cyber 5

Il Black Friday, come lo conoscevamo, è morto.

O almeno l'idea di un singolo giorno frenetico di picchi di acquisti online è scomparsa in silenzio. Per anni, il Black Friday è stato il momento più atteso da Internet: il giorno in cui i marchi mettevano alla prova la loro infrastruttura, gli acquirenti impostavano la sveglia e i grafici del traffico si trasformavano improvvisamente in montagne.

Basandosi sui modelli di traffico nella base clienti di Fastly Commerce, che include alcuni dei più grandi rivenditori al mondo, il Black Friday come picco unico ed eccezionale non è più la caratteristica distintiva dell'e-commerce natalizio. Invece, vediamo un modello più sottile e distribuito che si estende ben oltre un singolo giorno.

Ecco come si è presentato il weekend noto come Cyber 5 nel 2025, in che modo è diverso dagli anni precedenti e cosa dovrebbero considerare i team di ingegneri quando pianificano le future stagioni di picco.

Che cos'è Cyber 5?

Prima di iniziare, facciamo un rapido ripasso su Cyber 5. Si riferisce al periodo di 5 giorni da Thanksgiving a Cyber Monday, una finestra critica di ricavi per i rivenditori, e da lungo tempo considerata la prova di resistenza per l'infrastruttura di e-commerce.



Ma il 2025 ha continuato una tendenza che abbiamo visto costruirsi per anni: Cyber 5 non è più un'eccezione. Invece, si fonde in una stagione di traffico molto più lunga e sostenuta che si estende per tutto novembre.

Cosa ha osservato Fastly durante il Cyber 5 2025

Nonostante la partecipazione a livello mondiale al Cyber 5 sia in aumento, il potere d'acquisto continua a ruotare attorno al comportamento dei consumatori statunitensi e ai programmi di vendita. Durante l'intero fine settimana, si è registrato un calo costante tra le 09:00 e le 11:00 UTC. Per gli Stati Uniti, questo lasso di tempo riflette le tranquille ore del mattino presto, prima dell'inizio delle principali attività promozionali. In Europa, gli acquirenti hanno già consultato i siti (e probabilmente effettuato acquisti), mentre in molti mercati dell'area APAC la giornata volge al termine in tarda serata. Questi cicli di flessione sovrapposti creano un naturale calo prima che il traffico riprenda a crescere.

Sebbene il picco registrato durante il Black Friday non sia più così elevato come in passato, rimane comunque il vincitore del weekend Cyber 5. Come si può vedere nell'immagine sopra, il picco giornaliero più elevato è stato registrato durante il Black Friday intorno alle 15:00 UTC, ovvero alle 10:00 ET. In poche parole, gli acquirenti si sono svegliati quel giorno e si sono subito messi a riempire i loro carrelli. Sebbene possa detenere il titolo di momento di traffico più intenso, non sovrasta più il resto del mese: il vantaggio è minimo e in calo.

A proposito di calo, ti ricordi quando il Cyber Monday era il giorno giusto per acquistare tutti i prodotti elettronici? Tuttavia, poiché la maggior parte degli acquisti avviene online e le vendite che un tempo erano riservate al lunedì durano tutto il fine settimana (se non tutto il mese), la particolarità del traffico del lunedì si è attenuata. Le nostre osservazioni mostrano che il Cyber Monday si comporta in modo simile ai giorni adiacenti, anziché presentarsi come un grande crescendo.

I bot stanno arrivando... Ma non ancora!

Ogni anno, con crescente urgenza, sorge una domanda: i bot stanno guidando sempre più il traffico durante le festività?

Sulla base di quanto osservato durante il weekend del Cyber 5, le proporzioni del traffico generato dai bot non hanno subito variazioni significative. L'assenza di cambiamenti nelle proporzioni dei bot suggerisce che, nonostante la diffusa preoccupazione del settore riguardo agli agenti di acquisto automatizzati e agli acquisti basati sull'IA, la composizione principale del traffico durante il Cyber 5 rimane sostanzialmente invariata di anno in anno. In altre parole, la pressione esercitata dai bot sui rivenditori durante i periodi normali non è amplificata in modo significativo dagli incentivi delle festività, almeno non ancora.

La conclusione per i rivenditori: i modelli di peak traffic odierni rimangono in gran parte generato dagli esseri umani, ma il livello base prevedibile dei bot che vediamo oggi potrebbe non durare per sempre. Man mano che l'automazione diventa più sofisticata, il suo impatto sulle stagioni future potrebbe diventare molto più evidente.

Uno sguardo al futuro: prepararsi all'agentic commerce

Sebbene i dati relativi al Cyber 5 di quest'anno dimostrino che gli acquirenti umani continuano a generare la stragrande maggioranza del traffico, il settore retail sta già guardando avanti verso qualcosa di più grande: l'agentic commerce.

In questo modello emergente, gli agenti di IA agiscono per conto dei consumatori e delle aziende, scoprendo prodotti, confrontando opzioni e persino completando gli acquisti in modo autonomo. È ancora presto, ma questo cambiamento potrebbe modificare radicalmente il comportamento del traffico durante le future stagioni di punta. Anziché picchi generati dall'attività umana, i rivenditori potrebbero assistere a carichi di lavoro e interazioni più continui, scanditi dal ritmo delle macchine, che si verificano molto prima che un acquirente visiti un sito.

I marchi commerciali che si preparano a questo futuro si baseranno sulle stesse fondamenta che contano oggi: infrastrutture veloci, sistemi resilienti, sicurezza solida e visibilità in tempo reale. Man mano che gli agenti autonomi entreranno a far parte dell'ecosistema dello shopping, queste capacità diventeranno sempre più importanti.

Il Black Friday è ancora speciale?

Se allarghiamo l'obiettivo e guardiamo oltre il weekend del Cyber 5 a tutto il mese di novembre, il quadro diventa più chiaro: il traffico durante tutto il mese è elevato, costante e sempre più stabile.

Alcuni risultati degni di nota:

Il Black Friday ha superato di appena il 10,8% la media giornaliera di novembre.

Il Giorno del Ringraziamento ha registrato un calo. Il giorno del Ringraziamento ha registrato un netto calo, il che suggerisce che gli acquirenti fossero più impegnati a dedicarsi alle attività tradizionali prima di dedicarsi allo shopping il mattino successivo.

Il traffico è in aumento dall'inizio di ottobre. Abbiamo osservato una tendenza al rialzo costante fino a novembre, un altro segnale che la stagione di punta inizia prima di quanto previsto dalla maggior parte dei cicli di pianificazione.

Nel complesso, novembre non è più considerato come un periodo che precede un singolo evento che genera volumi elevati, ma sta iniziando ad assomigliare a un periodo di domanda elevata.

Uno sguardo indietro: Cyber 5 2024 vs 2025

Per confrontare in modo affidabile il traffico di anno in anno, abbiamo preso in considerazione solo i clienti del settore commerciale che hanno inviato traffico a Fastly sia nel 2024 che nel 2025.

Ecco cosa è cambiato:

Abbiamo riscontrato che i modelli di traffico sono rimasti sostanzialmente invariati, ma il volume complessivo è aumentato, il che suggerisce che il comportamento degli acquirenti non ha subito cambiamenti radicali. La differenza più significativa è che nel 2024 gli acquirenti erano particolarmente attivi al mattino, mentre nel 2025 il traffico è rimasto elevato durante tutto il giorno negli Stati Uniti. Ciò è in linea con il modo in cui i rivenditori scaglionano le promozioni e con le abitudini di navigazione degli acquirenti: tramite app, dispositivi mobili e suggerimenti sui social media a tutte le ore.

Alcune delle differenze che osserviamo potrebbero semplicemente derivare dal modo in cui il traffico viene instradato quest'anno rispetto allo scorso anno o dal modo in cui i rivenditori scelgono di distribuire il loro traffico, ad esempio utilizzando un multi-CDN o altre strategie di routing che si sono evolute nel corso degli anni. Anche così, il discorso generale rimane valido: gli acquirenti stanno distribuendo la loro attività su più ore e giorni, contribuendo a un'esperienza Cyber 5 che sembra meno un grande picco e più un evento prolungato che dura tutta la giornata.

Per comprendere meglio questo cambiamento è utile esaminare i dati relativi a un periodo ancora più lungo. Ripetendo la stessa metodologia utilizzata per analizzare i clienti del settore commerciale che hanno utilizzato Fastly negli ultimi 5 anni, abbiamo calcolato il traffico medio per lo stesso periodo di ogni anno e lo abbiamo riportato su un grafico.

Se guardiamo solo al 2025, vediamo che gran parte del mese si aggira intorno allo 0, che rappresenta la media giornaliera del periodo. Mentre vediamo che la deviazione maggiore dalla media si verifica durante il Black Friday, il picco successivo durante il Cyber Monday è in linea con le deviazioni che abbiamo visto in precedenza a novembre, rafforzando l'idea che gli acquirenti riempiano i loro carrelli all'inizio del mese.

La deviazione dai modelli di acquisto previsti è più evidente quando estendiamo questa visione a sei anni, fino al 2020. Da questa prospettiva, possiamo vedere quanto il traffico si è discostato dalla media nel 2020, 2022 e 2023 durante il Cyber 5, mentre il 2025, al contrario, si avvicina di più alla linea di deviazione zero.

Questa analisi evidenzia chiaramente che i picchi associati al Black Friday e all'intero periodo del Cyber 5 non sono più quelli di una volta e che le organizzazioni dovrebbero pianificare di conseguenza tenendo conto di questi dati.

Cosa significa questo per i team di ingegneria e operazioni

L'evoluzione del Cyber 5 non solo ridefinisce il comportamento degli acquirenti, ma anche il lavoro legato all'affidabilità. Questi modelli di traffico evidenziano i punti in cui i team di ingegneri potrebbero dover modificare le loro strategie per le stagioni future.

La pianificazione dell'alta stagione dovrebbe coprire l'intero mese, non solo cinque giorni. Con il traffico che aumenta prima e rimane elevato, novembre si comporta sempre più come un periodo prolungato di forte domanda. La pianificazione della capacità e del personale dovrebbe riflettere un carico continuo, non un breve picco legato alle festività.

Valuta la possibilità di avviare il congelamento del codice di sviluppo in anticipo. Se gli acquirenti si presentano prima, stabilizzare le modifiche in anticipo riduce il rischio. I congelamenti legati al comportamento effettivo del traffico, e non alle tempistiche tradizionali del Cyber 5, offrono meno rischi durante l'aumento della domanda.

L'osservabilità in tempo reale è importante, ma la finestra è più ampia. I picchi si verificano ancora, ma sono distribuiti su più ore e giorni. I team hanno bisogno di visibilità su un intervallo di tempo più ampio, con un monitoraggio ottimizzato per attività sostenute piuttosto che per un singolo picco drammatico.

Questi cambiamenti significano che l'ingegneria in alta stagione non riguarda più la sopravvivenza a un grande momento. Si tratta piuttosto di gestire l'incertezza, pianificare il traffico sostenuto e rafforzare la resilienza a ogni livello, preparando i rivenditori a una stagione più tranquilla.

Come Fastly aiuta i rivenditori a gestire le stagioni di punta

Anche se il Black Friday ora ha un aspetto diverso, la posta in gioco in termini di prestazioni, sicurezza e affidabilità rimane alta. La piattaforma di Fastly è progettata per aiutare i team a stare al passo con questo cambiamento grazie a strumenti che migliorano la stabilità, la visibilità, la resilienza e la reattività nei periodi di forte domanda.

Osservabilità per supportare un processo decisionale rapido. Con il traffico sempre più distribuito tra dispositivi, regioni e fasce orarie, gli strumenti di osservabilità di Fastly aiutano i team a diagnosticare in modo efficiente i problemi di prestazioni e a garantire un'esperienza utente coerente.

Visibilità in tempo reale per periodi di traffico elevato più lunghi. Con carichi elevati che durano settimane anziché giorni, i team beneficiano di una visione chiara dei modelli di richiesta e delle prestazioni. Live Event Monitoring (LEM) offre visibilità in tempo reale che aiuta i rivenditori a individuare rapidamente i problemi e a garantire un'esperienza ottimale per tutta la stagione. Con il Live Event Monitoring, i nostri ingegneri di Fastly collaborano con i tuoi team per raggiungere lo stesso obiettivo comune: offrire la migliore esperienza utente possibile, indipendentemente dai problemi che si verificano dietro le quinte.

Una rete progettata per garantire prestazioni costanti. Le funzionalità di routing ed edge distribuite a livello globale di Fastly aiutano i marchi commerciali a offrire esperienze veloci e affidabili anche quando la domanda è soggetta a fluttuazioni Ciò è particolarmente utile quando i modelli di traffico si distribuiscono su più ore e regioni.

Aggiornamenti immediati per promozioni dinamiche. I rivenditori modificano frequentemente prezzi, inventario e risorse creative durante tutto il mese di novembre. Instant Purge rende disponibili questi aggiornamenti quasi immediatamente, riducendo il rischio di contenuti obsoleti durante i cicli promozionali in continuo cambiamento.