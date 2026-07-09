Ameet Bharwani ist Staff Sales Engineer bei Fastly und arbeitet mit Medienkunden zusammen, um hochperformante Lösungen zu konzipieren und auszuliefern. Als erfahrener Solutions Engineer mit fundierter Expertise in den Bereichen Online-Medien, Werbung und Edge Computing hatte Ameet leitende Positionen und Führungspositionen bei Fastly und LaunchDarkly inne, neben seiner Tätigkeit im Bereich Videolösungen und Adtech. Durch die Kombination seines Engineering-Hintergrunds mit Expertise in digitaler Strategie, APIs und Big Data treibt er Innovationen in den Bereichen User Experience und Machine Learning voran und entwickelt komplexe technische Lösungen, um die kritischen geschäftlichen Herausforderungen seiner Kunden zu lösen.

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