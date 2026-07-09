So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly

Da Unternehmen zügig KI-Agenten und agentische Workflows einführen, entwickeln sich MCP-Server (Model Context Protocol) zu einer grundlegenden Integrationsschicht zwischen KI-Modellen und Enterprise-Systemen. Sie beschleunigen zwar die Entwicklung und vereinfachen die Tool-Integration, bringen aber auch eine neue Kategorie von Herausforderungen für die Sicherheit mit sich. Im Gegensatz zu herkömmlichem API-Traffic, der in der Regel deterministisch und eng begrenzt ist, ermöglicht MCP-Traffic dynamische Tool-Discovery, durch natürliche Sprache gesteuerte Interaktionen und eine Orchestrierung über Vertrauensgrenzen hinweg. Diese Eigenschaften erweitern die Angriffsfläche und erfordern Sicherheitskontrollen, die über den herkömmlichen API-Schutz hinausgehen.

Als ein führender globaler Publisher an Fastly herantrat und um Hilfe bei der Absicherung seines MCP-Server-Backbones bat, der seine KI-Agenten mit Finanzdaten und Tools in Echtzeit verbindet, wurde unser Team sofort aktiv, um einen Prototyp zu entwickeln, dessen Architektur jedes Unternehmen zum Schutz des eigenen Systems nutzen kann. Im Folgenden werden der Prozess und die erzielten Ergebnisse skizziert, die Unternehmen eine praktische Referenz für die Absicherung ihrer eigenen MCP-Umgebungen bieten.

Fastly MCP-Schutzprototyp

Um ihren MCP-Server zu schützen, musste der Fastly-Prototyp drei wesentliche Anforderungen erfüllen:

Erkennung und Abwehr KI-spezifischer Angriffsvektoren – OWASP- und KI-spezifische Angriffe auf den MCP-Server müssen abgewehrt werden

Performance in der Produktivumgebung sicherstellen – Eine Latenz von unter 100 ms ist zwingend erforderlich und die Lösung muss einen Durchsatz von mindestens 100 Mbit/s verarbeiten können

Komplexität bei der Authentifizierung zulassen – Eine Mischung aus IP-basierten, tokenbasierten und mTLS-Authentifizierungsmodellen muss ohne Fehlalarme zugelassen werden

Um diese Anforderungen zu erfüllen, kombinierte der Prototyp die Flexibilität und individuelle Anpassung mehrerer bestehender Fastly-Funktionen. Wir gehen zwar nicht auf die Details ihrer einzigartigen Implementierung ein (helfen Ihrem Unternehmen aber gerne dabei, die Sicherheitsergebnisse privat zu spiegeln), doch jede dieser Lösungen bot dem Kunden einen weiteren Schutzlayer für seinen MCP-Server.

Hier erfahren Sie, wie der Prototyp sie miteinander kombiniert hat, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen:

Das globale Netzwerk von Fastly bietet mehr als nur 578 Tbit/s an globaler Kapazität und Performance-Vorteilen und ermöglicht es Kunden, eine Custom-Traffic-Logik zu implementieren, sobald der Traffic in das Netzwerk eingeht. Diese Konfigurationsflexibilität ermöglichte die Implementierung von Regeln beim Eintreffen des vorgesehenen MCP-Traffics in unserem Netzwerk, die unerwartete Inhaltstypen wie XML automatisch blockieren und HTTP-Methoden einschränken.

Fastly Bot-Management bietet Transparenz bezüglich des automatisierten Traffics, der an den MCP-Server gerichtet ist, und ermöglicht die Erstellung von Regeln zum Blockieren unerwünschter Automatisierungs-Clients, Bots mit schlechten Fingerabdrücken und allgemein bösartigen Bot-Traffics.

Die Fastly Next-Gen WAF bietet die Möglichkeit, OWASP-Angriffe und LLM-spezifische Angriffe wie codierte Prompt Injections und Jailbreak-Phrasen abzuwehren. Der Prototyp nutzt seine Rate-Limiting-Funktionen, um Richtlinien gegen IPs oder API-Schlüssel einzubinden, die die erwarteten Normen überschritten haben.

Fastly Media Shield bietet einen bestimmten Fastly POP als Anker für den gesamten MCP-Server-Traffic, bevor er letztendlich zum Origin-Server gelangt. Dies ermöglicht es dem Prototyp, die Origin-Auslastung zu reduzieren und gleichzeitig Verbindungen zu beschleunigen, indem die Zeit für aufwendige Handshakes über mehrere Roundtrips verkürzt wird.

Wichtigste Ergebnisse

Nachdem diese vier Lösungen zum Schutz des MCP-Servers des Kunden implementiert und abgestimmt worden waren, führte das Team einen 10-wöchigen Testlauf durch, um zu sehen, wie sie im Vergleich zu den Anforderungen des Kunden abschnitten, und stellte fest, dass sie diese bei Weitem übertrafen.

Anforderung Gewünschte Metrik Ergebnis Latenz (Durchschnitt) < 100 ms Unter 50 ms Upload-Durchsatz 100 Mbps Erreicht Maximale Payload-Größe Über 200 MB Über 500 MB ohne Zeitüberschreitungen Authentifizierungsflexibilität IP-basierte, tokenbasierte und mTLS-Modellakzeptanz Erreicht

Fastly für KI-Infrastruktur

Die Plattform von Fastly ist im Anfragepfad einzigartig positioniert, um die KI-Agenten-Infrastruktur zu sichern und zu beschleunigen, da sie speziell für die Edge entwickelt wurde, wo Performance und Sicherheit koexistieren müssen.

Performance ohne Kompromisse: Die Inspektion verursacht vernachlässigbare Latenz; die globale Skalierung und Netzwerkstabilität von Fastly erhalten die Performance von KI-Agenten

Programmierbare Sicherheit: Netzwerk- und Next-Gen WAF-Regeln können an die neuartigen Muster von MCP- und agentischem Traffic angepasst werden

Echtzeittransparenz: Sicherheitsteams sehen alles in Nahezu-Echtzeit, ohne auf stapelweise Log-Exporte zu warten

KI-native Bedrohungsabwehr: Richtlinien für Prompt-Injection, Tool-Missbrauch und botgesteuerte Enumeration können einfach erstellt und mit sofort einsatzbereiten Schutzfunktionen gegen OWASP-typische Angriffe kombiniert werden.