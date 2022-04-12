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Derek Rast
AVP, Australia and New Zealand, Fastly
Derek Rast serves as as the Area Vice President for Australia and New Zealand where he leads Fastly’s operations in Australia and New Zealand. This includes setting strategic goals, developing and implementing business plans, and ensuring that the company meets its financial targets.
Ankündigung unseres neuesten POP im neuseeländischen Christchurch
Wir freuen uns sehr, unseren neuen Point of Presence (POP) im neuseeländischen Christchurch ankündigen zu dürfen. Damit erhalten neuseeländische Kunden – ob aufstrebende Startups, Regierungsbehörden oder Global Player – erhöhte Netzwerkstabilität, Netzwerkverfügbarkeit und erweiterte Failover-Services.