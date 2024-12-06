Ankündigung unseres neuesten POP im neuseeländischen Christchurch

Wir freuen uns sehr, unseren neuen Point of Presence (POP) im neuseeländischen Christchurch ankündigen zu dürfen. Damit erhalten neuseeländische Kunden – ob aufstrebende Startups, Regierungsbehörden oder Global Player – erhöhte Netzwerkstabilität, Netzwerkverfügbarkeit und erweiterte Failover-Services. Mit der Einführung dieses POP verfolgen wir weiterhin unseren strategischen Ansatz, weniger, aber dafür leistungsfähigere POPs an gut vernetzten Standorten auf der ganzen Welt einzurichten, um unsere Kapazität zu erhöhen, Latenzen zu verringern und die Performance für unsere Endnutzer zu verbessern.

Schnelle, skalierbare und sichere digitale Erlebnisse für Endnutzer

Mithilfe von Lösungen wie der auf ​Compute@Edge basierenden Fastly Next-Gen WAF verbessert unser neuer POP auf der Südinsel des Landes die Geschwindigkeit und Sicherheit beim Zugriff auf einige der weltgrößten Websites, die über Fastly ausgeliefert werden. Fastlys Next-Gen WAF bietet Kunden überall Sicherheit und verhindert, dass böswillige Aktivitäten ihre Services beeinträchtigen.

Gleichzeitig macht unser Edge-Cloud-Netzwerk ihre digitalen Erlebnisse noch schneller, stabiler und skalierbarer und unterstützt moderne, dynamische Anwendungen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass der POP in Christchurch neuseeländischen Kunden ein schnelleres Browsingerlebnis bietet und für zusätzliche Ausfallsicherheit in diesem erdbebengefährdeten Land sorgt. Nutzer in Queenstown und Dunedin profitieren von deutlich reduzierten Latenzzeiten bei der Time to First Byte, da TLS-Verbindungen nun geografisch näher terminiert werden. Dadurch verbessert sich auch die Auslieferung von Streaming-Medien sowie die Geschwindigkeit von E-Commerce- und anderen beliebten Websites wie Trade Me und Stuff.

Auswahlkriterien für unsere globalen POP-Standorte

​Unser robustes globales Netzwerk ​ und die leistungsstarke Software, die darauf läuft, beruhen auf einem einzigartigen Ansatz. So basiert unser Netzwerk auf weniger, dafür aber leistungsfähigeren POPs an 71 strategisch gewählten Standorten rund um den Globus (Stand: 31. Dezember 2021), darunter vier Standorte in Australien und ab sofort drei in Neuseeland. Verglichen mit herkömmlichen CDN-Anbietern benötigt unser Netzwerk weniger Hardware, um schnelle, sichere und stabile digitale Erlebnisse weltweit auszuliefern.

Für die Verbindung mit dem Internet nutzen wir 100-Gigabit-Glasfaserkabel, die eine latenzarme Bereitstellung von innovativen Webanwendungen, APIs und Websites ermöglichen. In jedem POP ist Precision Path integriert. Diese Technologie erkennt und umgeht automatisch vorübergehende Verbindungsprobleme, die beim Abrufen von Inhalten von Origin-Servern oder bei der Auslieferung von Inhalten an Endnutzer über unser Edge-Cloud-Netzwerk auftreten können.

Jeder POP verfügt außerdem über einen eigenen Satz an redundanten Switches und Rack-Komponenten, um mehr Flexibilität und Redundanz für unsere Kunden zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz sind unsere POPs mit mehreren Failover-Ebenen innerhalb des Racks bestens auf interne Stabilität ausgelegt. Um die Geschwindigkeit und Netzwerkstabilität weiter zu steigern, nutzen wir darüber hinaus an allen unseren POPs Solid-State Drives.

Unser Engagement für Wachstum

Die neue Infrastruktur in Christchurch fügt sich neben Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland und Wellington nahtlos in unser bestehendes australisches und neuseeländisches POP-Netzwerk ein. Dabei werden alle unsere POPs in der Region in carrierneutralen Datacentern gehostet. Für Kunden in Neuseeland, Australien und Fidschi wird dadurch die Ausfallsicherheit maximiert, da Ressourcen nicht länger über zwei separate Verfügbarkeitszonen oder sogar über mehrere Regionen hinweg ausgetauscht werden.

In einer Zeit, in der Nutzer immer dynamischere und performantere digitale Erlebnisse verlangen, freuen wir uns daher besonders, diesen Erwartungen durch ein erweitertes Netzwerk nachkommen zu können.