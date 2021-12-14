Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung Matthew Mathur, Fastly Security Research Team CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch. 09. April 2026

React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs Fastly Security Research Team Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs. 11. Dezember 2025

KI-Bots im zweiten Quartal 2025: Trends aus dem Fastly Threat Insights Report Matthew Mathur, David King, + 1 mehr Der Threat Insights Report von Fastly für das zweite Quartal 2025 zeigt auf, wie sich Meta, OpenAI und andere Organisationen auf den Web-Traffic auswirken und welche Maßnahmen Organisationen ergreifen müssen, um die Kontrolle zu behalten. 19. August 2025

CVE-2025-29927: Autorisierungsumgehung in Next.js Matthew Mathur, Fastly Security Research Team Aufgrund einer kritischen Schwachstelle in Next.js (CVE-2025-29927) können Angreifer die Autorisierung umgehen. Schützen Sie jetzt Ihre Anwendungen. 26. März 2025

Back to Basics: Account-Übernahme Arun Kumar, Fastly Security Research Team Erfahren Sie, was man unter Account Takeover versteht, und informieren Sie sich über Schutzmaßnahmen wie moderne Authentifizierung mit 2FA/Passkeys sowie Anti-Bot-Maßnahmen zur Stärkung der Kontosicherheit. 09. Juli 2024

Automatisierung von WAF-Tests mit Fastlys WAF Simulator Simran Khalsa, Fastly Security Research Team Für die Wartungsfreundlichkeit einer WAF ist es entscheidend, dass sich das Verhalten von Regeln testen und validieren lässt. Mit unserem WAF Simulator können Sie Regeln in einer sicheren Simulationsumgebung validieren. 26. Juni 2024

Aktive Ausnutzung nicht authentifizierter gespeicherter XSS-Schwachstellen in WordPress Plugins Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 2 mehr Wir haben aktive Exploit-Versuche beobachtet, die auf drei hochgefährliche CVEs abzielen: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 und CVE-2023-40000. 29. Mai 2024

Erkennung kompromittierter Passwörter mit HaveIBeenPwned und der Fastly KV Store Integration Arun Kumar, Fastly Security Research Team In diesem Blogpost stellen wir Ihnen eine latenzarme Methode zur Erkennung von Pwning-Angriffen vor, bei der in einem KV Store auf der Fastly Edge gespeicherte Passwort-Hashes über Compute zu Rate gezogen werden. 23. Februar 2024

Einblicke in die Bedrohungslage zum Cyber-Wochenende Simran Khalsa, Charlie Bricknell, + 1 mehr Um ein umfassenderes Verständnis der Bedrohungslandschaft während des „Cyber-Wochenendes“ zu erhalten, haben wir insbesondere die Angriffsaktivitäten auf E-Commerce-Websites analysiert. 14. Dezember 2023

WAF Simulator: DevSecOps-Workflows im Wandel Fastly Security Research Team, Simran Khalsa Wir geben voller Stolz Fastlys neuen WAF Simulator bekannt, der den Testprozess vereinfacht und zentrale Vorteile bietet. 13. Dezember 2023

CVE-2023-30534: Unsichere Deserialisierung in Cacti Versionen älter als 1.2.25 Fastly Security Research Team, Matthew Mathur Wir haben zwei Fälle von unsicherer Deserialisierung in Cacti Versionen älter als 1.2.25 entdeckt, die unter CVE-2023-30534 geführt werden. 03. Oktober 2023

Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 3 mehr Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da 03. August 2023

Erste Einblicke: Die TLS-ClientHello-Permutation von Chrome in der Praxis Jonathan Foote, Arun Kumar, + 2 mehr Am 20. Januar hat Chrome ein Update veröffentlicht, mit dem sich das Profil eines der beliebtesten TLS-Client-Fingerprinting-Algorithmen, JA3, geändert hat. In diesem Post gehen wir auf diese Änderung und ihre Auswirkungen auf das Fastly Netzwerk ein. 08. Februar 2023

Erkennung von Unregelmäßigkeiten mithilfe von Client Hints Fastly Security Research Team, Simran Khalsa Erfahren Sie, wie User-Agent Client Hints funktionieren, entdecken Sie datenschutzrelevante Features und lernen Sie, wie Sie die mangelnde Akzeptanz und Unvollständigkeit dieses neuen Standards nutzen können, um Verhaltensunterschiede zu erkennen. 19. Oktober 2022

Der aktuelle Stand beim TLS-Fingerprinting: was funktioniert, was nicht und was als Nächstes kommt Fastly Security Research Team, Xavier Stevens TLS-Fingerprinting hat sich zu einem weit verbreiteten Tool entwickelt, mit dem Sicherheitsverantwortliche herausfinden können, welche Clients mit ihrer Serverinfrastruktur kommunizieren. 20. Juli 2022

CVE-2022-22963 & Spring4Shell (CVE-2022-22965) im Überblick Fastly Security Research Team, Xavier Stevens, + 1 mehr In diesem Blogpost befassen wir uns eingehend mit zwei RCE-Schwachstellen, die Spring Cloud und Spring Framework betreffen. Außerdem erläutern wir, wie sich Fastly Kunden davor schützen können. 31. März 2022

Open Redirects: Praxisbeispiele und Empfehlungen Fastly Security Research Team Offene URL-Umleitungen (Open Redirects) sind ein Sicherheitsproblem bei Web-Anwendungen, das es Angreifern erleichtert, Nutzer auf bösartige Ressourcen umzuleiten. Hier einige Beispiele aus der Praxis sowie Tipps für Sie, um das zu verhindern. 20. Januar 2022

Absicherung von GraphQL Fastly Security Research Team, Simran Khalsa GraphQL bietet viele Vorteile, die Sicherheitsauswirkungen sind aber weniger bekannt. In diesem Blogpost gehen wir genauer darauf ein und geben Ihnen Standardeinstellungen und Kontrollen an die Hand, die bei der Implementierung für mehr Sicherheit sorgen. 12. Januar 2022

WAF-Framework zur Messung der WAF-Wirksamkeit | Fastly Fastly Security Research Team, Simran Khalsa, + 1 mehr Unser neues WAF-Wirksamkeits-Framework bietet ein standardisiertes Verfahren zur Messung der Effektivität der Erkennungsfunktionen einer WAF durch kontinuierliche Überprüfung und Validierung. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert. 14. Dezember 2021