Erste Einblicke: Die TLS-ClientHello-Permutation von Chrome in der Praxis

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
Unternehmen Das Team hinter besseren Onlineerlebnissen POP-Standorte Eine neue Architektur für das moderne Internet Branchenanalysten Erfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagen News Aktuelle Updates und Ankündigungen Plattform Die Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen Erlebnissen Kundenfallstudien Erfolgsgeschichten der besten Seiten des Webs Events Treffen Sie uns persönlich Karriere Entwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN) Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweit Livestreaming Bieten Sie nahtlose Livestreaming-Erlebnisse Videostreaming (VoD) Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-Videoerlebnisse Media Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-Bereitstellung On-the-Fly Packager Dynamisches Packen von On-demand-Videos in Echtzeit Image Optimizer Schnelle Bildverarbeitung auf der Edge Loadbalancer Granulare Kontrolle über Routing-Entscheidungen TLS-Verschlüsselung Vereinfachte TLS-Verwaltung Origin Connect Ihre direkte Verbindung zu Fastly IP-Adressen Einfache Verwaltung von IP-Adressen HTTP/3 und QUIC Moderne Protokolle Domain Research API Sofortige, genaue Entdeckung von Domainnamen Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAF Moderne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder Umgebung Bot-Management Erkennung und Abwehr von Bot-Angriffen DDoS-Schutz Automatische Abwehr disruptiver verteilter Angriffe API-Sicherheit Sichern Sie Ihre API-Endpoints ab Client-seitiger Schutz Schutz vor Client-seitigen Angriffen AI-Bot-Management Verhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge Computing Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse. Key Value Store Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen WebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Enterprise Serverless Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist KI Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching. Object Storage Get direct access to large files at the edge with zero egress fees Programmierbarer Cache Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt. MCP Server KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-Logging Log-Streaming und Analyse in Echtzeit Edge Observer Entdecken Sie Live- und historische Traffic-Daten Domain Inspector Erhalten Sie Einblicke auf Domain-Ebene Origin Inspector Erhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die Edge Benachrichtigungen Erstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene Metriken Log Explorer &amp; Insights Interagieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional Services Professionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres Auslieferungsservice Live Entertainment Services Livestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassen Support-Pläne Erstklassiger Support von A–Z Managed CDN Maximale Kontrolle und Flexibilität Managed Security Kompetenter Schutz für Webanwendungen Kunden-Support Fastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-Streaming Sorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf Abruf Neue Medien Mehr Performance für neue Medienmarken Digitales Publishing Echtzeitjournalismus mit besseren Lesererlebnissen E-Commerce Schnelle, personalisierte und skalierbare Kundenerlebnisse Finanzdienstleistungen Integrierte Sicherheit zum Schutz von Kundendaten Hightech Sofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres Geschäftswachstums Reise- und Gastgewerbe Maßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und Besucher E-Learning Bieten Sie sichere, skalierbare Lernerlebnisse Gaming Fördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-Downloads
Infrastruktureinsparungen Niedrigere, besser kalkulierbare Cloud-Kosten Multi-Cloud-Optimierung Sorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-Ressourcen Kundenvertrauen Erfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von Fastly Datenschutz So schützen Sie die Daten Ihrer Nutzer Sustainability Dashboard Sehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
Entwickler Entwickeln Sie Großartiges Fast Forward Wir schaffen ein vertrauenswürdigeres Internet Entwicklertools Hochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches Arbeiten Developer SDKs Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden Community Tauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt aus Registrieren Kostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit Fastly Helfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender Erlebnisse Cloud-Partner Entdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-Services Channel-Partner Verbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-Produkten Technologie- und Integrationspartner Entdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner Portal Erhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-Partnerressourcen Partner werden Steigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-Produkten Partner finden Holen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

Dokumentation Holen Sie mehr aus Fastly heraus Ressourcen-Bibliothek Entdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr. Fastly Academy Praxisbezogenes Lernen mit Fastly-Produkten Learning Center Erfahren Sie mehr zum Thema Internet-Technologie Blog Unsere neuesten Gedanken und Ideen Sicherheitsuntersuchungen Mehr Sicherheit durch Untersuchungen Die Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-Center Wie können wir Ihnen helfen? Kontakt aufnehmen Sprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Erste Einblicke: Die TLS-ClientHello-Permutation von Chrome in der Praxis

Jonathan Foote

Senior Principal Engineer, Fastly

Arun Kumar

Senior Security Researcher, Fastly

Will Woodson

Staff Security Engineer, Fastly

Fastly Security Research Team

Fastly Security Research Team, Fastly

BrancheneinblickeSecurity

TLS-Fingerprinting ist eine von vielen Methoden zur Identifizierung von bösartigem Traffic für die Abwehr von Netzwerkangriffen und erfreut sich seit einem knappen Jahrzehnt großer Beliebtheit. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche TLS-Fingerprinting-Algorithmen zur Identifizierung von Clients und Servern entwickelt. Darüber haben wir bereits in einem früheren Blogpost</u> berichtet. 

Am 20. Januar hat Chrome ein Update veröffentlicht, mit dem sich das Profil eines der beliebtesten TLS-Client-Fingerprinting-Algorithmen, JA3</u>, geändert hat. In diesem Post gehen wir auf diese Änderung und ihre Auswirkungen auf das Fastly Netzwerk ein.

TLS-Fingerprinting und das Chrome Update

Das Fingerprinting von TLS-Clients dient der Klassifizierung von Traffic und der Identifizierung von Netzwerkangriffen. Fingerprinting-Algorithmen für TLS-Clients beruhen in der Regel auf der Untersuchung von ClientHello-Nachrichten, um bestimmte Attribute wie die TLS-Version, die unterstützten Chiffren, elliptischen Kurven und Kurvenformate sowie die Liste der vom Client gesendeten TLS-Erweiterungen zu ermitteln. JA3 ist ein weit verbreiteter TLS-Fingerprinting-Standard, der von Forschern bei Salesforce entwickelt und von einer Reihe von kommerziellen und Open-Source-Tools übernommen wurde. Ausschlaggebend für diesen Blogpost ist aber, dass der JA3-Algorithmus die Reihenfolge der vom Client gesendeten TLS-Erweiterungen als Merkmal des erzeugten Fingerabdrucks verwendet. undefined

Ein kürzlich implementiertes Feature in Google Chrome ändert die TLS-Erweiterungen, die in der ClientHello-Nachricht gesendet werden, sodass bei jeder neuen Verbindung des Browsers ein anderer JA3-Fingerabdruck entsteht.

Diese Änderung wurde vorgenommen, um zu verhindern, dass Server eine bestimmte feste Reihenfolge von Erweiterungen erwarten. Eine solche feste Reihenfolge könnte Chrome nämlich daran hindern, künftige Änderungen an seiner TLS-Implementierung vorzunehmen, um das TLS-Ökosystem widerstandsfähiger zu machen. Wenn Sie bereits von TLS GREASE gehört haben, kommt Ihnen das vielleicht bekannt vor. Erwähnenswert ist auch, dass im RFC für TLS Version 1.3 festgelegt ist, dass Erweiterungen in beliebiger Reihenfolge gesendet werden können – mit Ausnahme des pre_shared_key, der, falls vorhanden, als letzte der Erweiterungen gesendet werden MUSS. 

Da die Anzahl der möglichen Permutationen für TLS-Erweiterungen, die von Chrome gesendet werden, beinahe der Fakultät von 15 (etwa 10 hoch 12) entspricht, können wir davon ausgehen, dass jede Verbindung, die mit der Permutationsfunktion der TLS-ClientHello-Erweiterung hergestellt wird, praktisch einen einzigartigen JA3-Fingerabdruck besitzt.

Dieses Feature sollte ursprünglich in Chrome Version 110 veröffentlicht werden, scheint aber auch schon in den Versionen 108 und 109 vorhanden gewesen zu sein, kurz nachdem die Funktion standardmäßig im Quellcode von Chromium aktiviert wurde.

Unsere Beobachtungen

Der jüngste und häufigste JA3-Fingerprint von Chrome auf den meisten Plattformen vor dieser Änderung war cd08e31494f9531f560d64c695473da9. Ab dem 20. Januar 2023 war zu beobachten, dass der prozentuale Anteil der Chrome Clients, die sich mit diesem Fingerabdruck mit dem Fastly Netzwerk verbanden (siehe die blaue Linie in der nachfolgenden Grafik), deutlich abnahm. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, wenn Nutzer ihre Browser aktualisieren, um die Permutationsfunktion der Erweiterung zu nutzen.

Und es geht weiter …

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels beschränkt sich diese Änderung nur auf Chrome. Allerdings zieht Firefox für die Zukunft eine ähnliche Funktion in Erwägung. Während diese Verbesserungen der Widerstandsfähigkeit von TLS möglicherweise zu einer Veränderung der Zweckmäßigkeit von auf eine bestimmte Reihenfolge angewiesenen TLS-Fingerprinting-Techniken wie JA3 führen könnten, ist damit zu rechnen, dass neue Algorithmen entwickelt werden, die für Erweiterungen in zufälliger Reihenfolge gewappnet sind.  

Außerdem arbeiten Unternehmen wie Fastly gemeinsam mit der Internet-Community an der Entwicklung von Technologien wie Private Access Tokens, die offene, datenschutzfreundliche Protokolle ermöglichen. Diese Technologie ist von unmittelbarem Nutzen für die Abwehr von Netzwerkangriffen, könnte aber auch passive Fingerprinting-Techniken zur Identifizierung von Browsern ersetzen.

Wenn Sie mit JA3-Hashes auf der Fastly Plattform arbeiten möchten, können Sie über VCL und Compute Bibliotheken darauf zugreifen.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren