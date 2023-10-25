Frederik Deweerdt verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Programmierung von Großsystemen, im Networking und in der Missbrauchsbekämpfung und ist Distinguished Engineer in der Abteilung für Netzwerksysteme bei Fastly. Zu seinen Aufgaben gehören die Sicherstellung der Effizienz des Netzwerks sowie die Abwehr von Sicherheitsbedrohungen.

Bio anzeigen