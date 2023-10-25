Zurück zum Blog
Frederik Deweerdt
Engineering – Edge-Systeme, Fastly
Frederik Deweerdt verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Programmierung von Großsystemen, im Networking und in der Missbrauchsbekämpfung und ist Distinguished Engineer in der Abteilung für Netzwerksysteme bei Fastly. Zu seinen Aufgaben gehören die Sicherstellung der Effizienz des Netzwerks sowie die Abwehr von Sicherheitsbedrohungen.
Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen
Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly.
So schützt Fastly seine Kunden vor groß angelegten DDoS-Angriffen wie dem neuartigen „Rapid Reset“-Angriff
Fastlys Traffic blieb vom DDoS-Angriff „Rapid Reset“ verschont, da wir im Vergleich zu anderen Anbietern in der Lage sind, Angriffe automatisch zu erkennen und uns davor zu schützen.